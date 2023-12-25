Λογαριασμός
Ιταλία: Φάτνη εκκλησίας με δύο μητέρες του Ιησού έχει σοκάρει τους πιστούς (φωτογραφία)

Αντιδράσεις από συντηρητικούς καθολικούς κύκλους και πολιτικούς για τη «διαφορετική» φάτνη σε χωριό της Νότιας Ιταλίας

φατνη

Σάλος έχει προκληθεί στην Ιταλία από την φάτνη που έστησε ανεκτικός στην διαφορετικότητα ιερέας σε ένα χωριό της Νάπολης. 

Η φάτνη στην Εκκλησία των Αγίων Πέτρου και Παύλου, στο Capocastello di Mercogliano στην επαρχία του Αβελίνο κοντά στη Νάπολη, αναπαριστά τη γέννηση του Ιησού με δύο μητέρες - αναφορά στα ομόφυλα ζευγάρια -  αντί για την παραδοσιακή εικόνα με τη Μαρία και τον Ιωσήφ.

Μάλιστα, η μία Μαρία φορά πέπλο στα χρώματα της LGTB κοινότητας, του ουράνιου τόξου. Λίγο πιο πέρα, ο Ιωσήφ.

«Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλο και πιο συχνά στις ενορίες μας παιδιά από νέους τύπους οικογενειών, παιδιά χωρισμένων και διαζευγμένων γονέων, ομόφυλων ζευγαριών ή μονογονεϊκών οικογενειών» δήλωσε στο Reuters ο ιερέας της εκκλησίας.

«Ήθελα να δείξω με αυτή τη σκηνή ότι οι οικογένειες δεν είναι πλέον μόνο οι παραδοσιακές», είπε ο πατέρας Vitaliano Della Sala, γνωστός στην Ιταλία για τη συμπάθεια τους προς τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.

Μάλιστα, απαντώντας στις αντιδράσεις, τόνισε ότι η στάση του είναι σύμφωνη με εκείνη του Πάπα Φραγκίσκου, ο οποίος αυτή την εβδομάδα, σε μια απόφαση ορόσημο, επέτρεψε στους ιερείς να ευλογούν τα ομόφυλα ζευγάρια.

