Σάλος έχει προκληθεί στην Ιταλία από την φάτνη που έστησε ανεκτικός στην διαφορετικότητα ιερέας σε ένα χωριό της Νάπολης.
Η φάτνη στην Εκκλησία των Αγίων Πέτρου και Παύλου, στο Capocastello di Mercogliano στην επαρχία του Αβελίνο κοντά στη Νάπολη, αναπαριστά τη γέννηση του Ιησού με δύο μητέρες - αναφορά στα ομόφυλα ζευγάρια - αντί για την παραδοσιακή εικόνα με τη Μαρία και τον Ιωσήφ.
Μάλιστα, η μία Μαρία φορά πέπλο στα χρώματα της LGTB κοινότητας, του ουράνιου τόξου. Λίγο πιο πέρα, ο Ιωσήφ.
The Church of Saints Peter and Paul - in the province of Avellino, Italy - has unveiled a same-sex Nativity scene.— Joey Mannarino (@JoeyMannarinoUS) December 23, 2023
In it, Jesus is born to two mothers. One of the moms is wrapped in LGBTQ-themed garb.
Father Vitaliano Della Sala, the pastor of the church, says that:
"In our… pic.twitter.com/5LwAZPEidr
«Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλο και πιο συχνά στις ενορίες μας παιδιά από νέους τύπους οικογενειών, παιδιά χωρισμένων και διαζευγμένων γονέων, ομόφυλων ζευγαριών ή μονογονεϊκών οικογενειών» δήλωσε στο Reuters ο ιερέας της εκκλησίας.
«Ήθελα να δείξω με αυτή τη σκηνή ότι οι οικογένειες δεν είναι πλέον μόνο οι παραδοσιακές», είπε ο πατέρας Vitaliano Della Sala, γνωστός στην Ιταλία για τη συμπάθεια τους προς τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.
'Blasphemous' same-sex nativity scene angers conservatives in Italy https://t.co/kdmS8Jc814 pic.twitter.com/zKPDthdb7i— Reuters World (@ReutersWorld) December 23, 2023
Μάλιστα, απαντώντας στις αντιδράσεις, τόνισε ότι η στάση του είναι σύμφωνη με εκείνη του Πάπα Φραγκίσκου, ο οποίος αυτή την εβδομάδα, σε μια απόφαση ορόσημο, επέτρεψε στους ιερείς να ευλογούν τα ομόφυλα ζευγάρια.
