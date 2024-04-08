Έντονη συζήτηση στη Βρετανία για τη στήριξη στο Ισραήλ - Αξιοποίηση του διαδρόμου από Κύπρο

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει «καθήκον» να στηρίξει το Ισραήλ σε αυτή την «ώρα ανάγκης», δήλωσε το πρωί εκπροσωπώντας τη βρετανική κυβέρνηση ο υπουργός Εργασίας Μελ Στράιντ.

Η τοποθέτησή του έρχεται ενώ διεξάγεται μια έντονη συζήτηση στο Ηνωμένο Βασίλειο για το κατά πόσο θα πρέπει να ανασταλεί η πώληση όπλων προς το Ισραήλ όσο εξακολουθεί η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και όσο υπάρχουν αμφιβολίες για τη συμμόρφωση του Ισραήλ με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Η συζήτηση έχει ενταθεί μετά από το θάνατο τριών Βρετανών εθελοντών αρωγής από το χτύπημα των ισραηλινών δυνάμεων κατά οχημάτων της οργάνωσης World Central Kitchen.

Ο κ. Στράιντ επανέλαβε την κυβερνητική θέση πως η επίσημη νομική γνωμοδότηση αναφορικά με την τήρηση ή όχι του ανθρωπιστικού δικαίου από το Ισραήλ είναι εμπιστευτική και δεν πρόκειται να δημοσιοποιηθεί από τη βρετανική κυβέρνηση.

Ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ βρίσκεται υπό πίεση να τη δημοσιεύσει μετά από τη δήλωση της Συντηρητικής προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Κοινοτήτων Αλίσια Κερνς ότι υπάρχει νομική γνωμοδότηση που κρίνει πως το Ισραήλ παρανομεί στη Γάζα.

Την Κυριακή σε δικές του δηλώσεις ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Όλιβερ Ντάουντεν είπε ότι η συνέχιση πώλησης βρετανικών όπλων στο Ισραήλ είναι καθ' όλα νόμιμη.

Αμφότερα τα κυβερνητικά στελέχη πάντως εξέφρασαν δυσφορία για το θάνατο αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας και για την περιορισμένη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οι τοποθετήσεις τους ήταν συνέχεια δήλωσης του Ρίσι Σούνακ με αφορμή τη συμπλήρωση έξι μηνών από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, με την οποία ο Βρετανός ηγέτης δεσμεύθηκε πως το Λονδίνο θα συνεχίσει να υποστηρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ στην άμυνα έναντι της Χαμάς.

Πρόσθεσε όμως παράλληλα πως πρέπει να διασφαλιστεί πιο γρήγορη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα και πως η βρετανική κυβέρνηση είναι «συγκλονισμένη» από το «αιματοκύλισμα» στην περιοχή και από το πολύνεκρο ισραηλινό χτύπημα κατά των διεθνών εθελοντών.

Κάλεσε σε άμεση ανθρωπιστική παύση πυρός που θα οδηγούσε σε μια «μακροπρόθεσμη βιώσιμη εκεχειρία».

Οι πολιτικοί σχολιαστές στη Βρετανία εντοπίζουν μεγαλύτερη αυστηρότητα στις πρόσφατες τοποθετήσεις επί του θέματος από τον υπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου λόρδο Κάμερον.

Σε άρθρο του στην εφημερίδα Sunday Times απηύθυνε προειδοποίηση προς τον πρωθυπουργό Νετανιάχου αναφορικά με τη συμμόρφωση του Ισραήλ με το διεθνές δίκαιο γράφοντας πως «ασφαλώς η στήριξή μας δεν είναι άνευ όρων».

Αναφερόμενος στο θάνατο των τριών Βρετανών και των ακόμα τεσσάρων εθελοντών σημείωσε πως «δεν υπάρχει αμφιβολία για το πού βρίσκεται η ευθύνη», τονίζοντας πως «αυτό δεν πρέπει να ξανασυμβεί».

Επαναλαμβάνοντας την προειδοποίηση περί επαπειλούμενου λιμού στη Λωρίδα της Γάζας, ο λόρδος Κάμερον ανακοίνωσε επίσης την ανάπτυξη πλοίου του βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού στην περιοχή για να συμμετάσχει και να ενισχύσει τον θαλάσσιο διάδρομο μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας από την Κύπρο προς τη Γάζα.

Παράλληλα ανακοινώθηκε πακέτο ύψους 9,7 εκ. λιρών από τη βρετανική κυβέρνηση για την ενίσχυση της επιχείρησης.

Εντός των ημερών ο λόρδος Κάμερον θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον, όπου αναμένεται να συζητήσει τις εξελίξεις στη Γάζα με τον ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν.

Παράλληλα θα ασκήσει πιέσεις προς τους Ρεπουμπλικανούς στο Κογκρέσο να σταματήσουν να μπλοκάρουν νέο χρηματοδοτικό πακέτο στήριξης της Ουκρανίας.

Το αίτημα αυτό διατυπώνει και σε σημερινό κοινό άρθρο στην Daily Telegraph με τον Γάλλο ομόλογό του Στεφάν Σεζουρνέ.

