Ο πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Στιβ Μνούτσιν δήλωσε σήμερα πως θα ήθελε να συγκεντρώσει μια ομάδα επενδυτών για να εξαγοράσουν το μέσο κοινωνικής δικτύωσης TikTok, την ώρα που το Κογκρέσο των ΗΠΑ ενδέχεται να ασκήσει πιέσεις προς τη μητρική εταιρεία του, την κινεζική ByteDance, να το πουλήσει.

«Είναι μια καλή εταιρεία. Θα ήθελα να συγκεντρώσω μια ομάδα για να αγοράσουμε το TikTok», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός πρώην υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ (2017-2021), «διότι (η πλατφόρμα) θα πρέπει να ελέγχεται από αμερικανικά συμφέροντα».

«Μίλησα σε πολλά πρόσωπα» για αυτό σχέδιο, διαβεβαίωσε ο πρώην επικεφαλής της επενδυτικής τράπεζας Goldman Sachs, αρνούμενος, ωστόσο, να αποκαλύψει ονόματα.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων υιοθέτησε χθες ένα κείμενο, το οποίο, στην περίπτωση μιας υπερψήφισής του και από τη Γερουσία και κύρωσής του από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, θα υποχρέωνε την ByteDance να διακόψει τους δεσμούς της με το TikTok, υπό την απειλή της απαγόρευσης του μέσου κοινωνικής δικτύωσης στις ΗΠΑ.

Εντούτοις, η έκβαση της ψηφοφορίας στη Γερουσία μοιάζει αβέβαιη.

Κανένας πιθανός αγοραστής δεν είχε, έως σήμερα, επισήμως εκφράσει το ενδιαφέρον του.

Ωστόσο, η Wall Street Journal έγραψε πως το πρώην αφεντικό της εταιρείας βιντεοπαιχνιδιών Activision Blizzard, Μπόμπι Κότικ, εξέφρασε το ενδιαφέρον του στον συνιδρυτή του ByteDance, Ζανγκ Γιμίνγκ.

Η αξία του TikTok είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, ιδίως στην περίπτωση μιας βεβιασμένης πώλησης. Το 2020 η ByteDance είχε ορίσει την τιμή της στα 60 δισεκατομμύρια δολάρια, την εποχή που η διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ ήθελε να την αναγκάσει να απομακρυνθεί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg

Αφότου αποχώρησε από την αμερικανική κυβέρνηση, ο Στίβεν Μνούτσιν ίδρυσε μια εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων, τη Liberty Strategic Capital, που ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τον τεχνολογικό κλάδο.

Σύντομα κατάφερε να συγκεντρώσει το ποσό των 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από επενδυτές, σύμφωνα με τους New York Times, μέρος των οποίων από επενδυτικά ταμεία της Μέσης Ανατολής.

Την εποχή που ο Μνούτσιν εισήλθε στην αμερικανική κυβέρνηση, το 2017, η περιουσία του εκτιμόταν από αμερικανικά ΜΜΕ σε περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

