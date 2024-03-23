Λογαριασμός
Μπορέλ για Μόσχα: Η διεθνής κοινότητα πρέπει να παραμείνει σταθερά ενωμένη ενάντια στη μάστιγα της τρομοκρατίας

«H τρομοκρατία έβαλε ξανά στο στόχαστρο ανυπεράσπιστους ανθρώπους, αναφέρει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ

Josep Borrell

  «Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο την αποτρόπαια επίθεση που διαπράχθηκε χθες το βράδυ έξω από τη Μόσχα» αναφέρει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», επισημαίνει ότι «η τρομοκρατία έβαλε ξανά στο στόχαστρο ανυπεράσπιστους ανθρώπους. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να παραμείνει σταθερά ενωμένη ενάντια στη μάστιγα της τρομοκρατίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

