«Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο την αποτρόπαια επίθεση που διαπράχθηκε χθες το βράδυ έξω από τη Μόσχα» αναφέρει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ.
Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», επισημαίνει ότι «η τρομοκρατία έβαλε ξανά στο στόχαστρο ανυπεράσπιστους ανθρώπους. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να παραμείνει σταθερά ενωμένη ενάντια στη μάστιγα της τρομοκρατίας».
I condemn in the strongest terms the heinous attack perpetrated outside Moscow last night.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 23, 2024
Terrorism has targeted again defenceless people.
The international community must remain firmly united against the scourge of terrorism.
Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδικάζει την επίθεση στη Μόσχα: «Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους»
Στις κάλπες προσέρχονται οι Σλοβάκοι για την εκλογή νέου προέδρου
