«Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο την αποτρόπαια επίθεση που διαπράχθηκε χθες το βράδυ έξω από τη Μόσχα» αναφέρει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», επισημαίνει ότι «η τρομοκρατία έβαλε ξανά στο στόχαστρο ανυπεράσπιστους ανθρώπους. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να παραμείνει σταθερά ενωμένη ενάντια στη μάστιγα της τρομοκρατίας».

I condemn in the strongest terms the heinous attack perpetrated outside Moscow last night.



Terrorism has targeted again defenceless people.



The international community must remain firmly united against the scourge of terrorism. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 23, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

