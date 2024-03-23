Λογαριασμός
Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδικάζει την επίθεση στη Μόσχα: «Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους»

«Καταδικάζω σθεναρά την τρομοκρατική επίθεση εναντίον αμάχων στο Crocus City Hall στη Μόσχα, την οποία ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτο» επισημαίνει η πρόεδρος της Κομισιόν

Ούρσουλα για μόσχα

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ένωσε τη φωνή της σε όσους καταδικάζουν την επίθεση  τον συναυλιακό χώρο "Crocus", στη Μόσχα. 

Η ίδια έγραψε στα social media:

«Καταδικάζω σθεναρά την τρομοκρατική επίθεση εναντίον αμάχων στο Crocus City Hall στη Μόσχα, την οποία ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους κατά τη διάρκεια αυτής της τραγικής περιόδου».

