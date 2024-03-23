Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ένωσε τη φωνή της σε όσους καταδικάζουν την επίθεση τον συναυλιακό χώρο "Crocus", στη Μόσχα.

Η ίδια έγραψε στα social media:

«Καταδικάζω σθεναρά την τρομοκρατική επίθεση εναντίον αμάχων στο Crocus City Hall στη Μόσχα, την οποία ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους κατά τη διάρκεια αυτής της τραγικής περιόδου».

I strongly condemn the terrorist attack against civilians in the Crocus City Hall in Moscow claimed by the Islamic State.



My thoughts are with the victims and their families during this tragic time. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 23, 2024

Πηγή: skai.gr

