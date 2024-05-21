Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι κάλεσε σήμερα να τερματιστεί η φυλάκιση του Τζούλιαν Ασάνζ, μια ημέρα αφού δόθηκε δικαίωμα στον ιδρυτή του WikiLeaks να προχωρήσει σε ύστατη προσφυγή εναντίον της έκδοσής του από τη Βρετανία στις ΗΠΑ.

Βρετανικό δικαστήριο επέτρεψε χθες στον κ. Ασάνζ να ασκήσει έφεση στην απόφαση να εκδοθεί, καθώς η Ουάσιγκτον θέλει ο Αυστραλός, 52 ετών, να δικαστεί για την αποκάλυψη αμερικανικών στρατιωτικών και διπλωματικών μυστικών.

Μετά την απόφαση, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας επανέλαβε σήμερα την έκκλησή του να τερματιστεί η δίωξη σε βάρος του κ. Ασάνζ, ενώ πρόσθεσε πως η παρατεινόμενη φυλάκισή του «δεν έχει κανένα όφελος».

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε (...) για να εξασφαλίσουμε αυτό το αποτέλεσμα», συνέχισε ο κ. Αλμπανέζι μιλώντας στον Τύπο, προσθέτοντας «αρκετά πια».

Η βρετανική κυβέρνηση έκανε καταρχήν δεκτό το αμερικανικό αίτημα έκδοσης τον Ιούνιο του 2022.

Παραμένει φυλακισμένος στη λονδρέζικη φυλακή υψίστης ασφαλείας Μπέλμαρς από τον Απρίλιο του 2019, όπου οδηγήθηκε μετά τη σύλληψή του στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο, όπου πέρασε επτά χρόνια.

Τον Φεβρουάριο ο κ. Αλμπανέζι τόνιζε ότι η δίωξη σε βάρος του Τζούλιαν Ασάνζ δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται «επ’ αόριστον».

Η Ουάσιγκτον επιδιώκει να δικάσει τον Τζούλιαν Ασάνζ επειδή έφερε στο φως από το 2010 και μετά πάνω από 700.000 εμπιστευτικά και απόρρητα έγγραφα που αφορούσαν αμερικανικές στρατιωτικές και διπλωματικές δραστηριότητες, ειδικά στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν· διατρέχει κίνδυνο, αν εκδοθεί και καταδικαστεί, να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης ως ακόμη και 175 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

