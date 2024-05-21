Λογαριασμός
Σταδιακή υποχώρηση της αφρικανικής σκόνης από αύριο και από τα δυτικά. Την Πέμπτη θα επικρατήσουν Δ – ΒΔ άνεμοι και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τρίτη αραιή συννεφιά κατά διαστήματα και κατά τόπους πιο πυκνή με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα Β ορεινά. Οι Άνεμοι στο Ιόνιο Ν 4 με 6 και στο Αιγαίο Β 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Βόρεια έως  29 βαθμούς , στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς , στα νησιά έως 28 με 32 βαθμούς και στην Κρήτη έως 35  βαθμούς.  

Την Τετάρτη και κυρίως την Πέμπτη  στα ΒΑ θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά.  Βαθμιαία θα επικρατήσουν Δ -  ΒΔ άνεμοι στα Νότια πελάγη  6 και την Πέμπτη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει  πτώση κυρίως στα Δ και Β

Τέλος την Παρασκευή Γενικά αίθριος καιρός και μόνο στα ΒΑ το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν Β  3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 και στα νοτιοανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα. Αραιή συννεφιά. Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 32 βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Λίγη  συννεφιά.  Άνεμοι: Νότιοι έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 29 βαθμούς.

