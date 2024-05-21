Σήμερα Τρίτη αραιή συννεφιά κατά διαστήματα και κατά τόπους πιο πυκνή με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα Β ορεινά. Οι Άνεμοι στο Ιόνιο Ν 4 με 6 και στο Αιγαίο Β 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Βόρεια έως 29 βαθμούς , στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς , στα νησιά έως 28 με 32 βαθμούς και στην Κρήτη έως 35 βαθμούς.
Την Τετάρτη και κυρίως την Πέμπτη στα ΒΑ θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Βαθμιαία θα επικρατήσουν Δ - ΒΔ άνεμοι στα Νότια πελάγη 6 και την Πέμπτη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα Δ και Β
Τέλος την Παρασκευή Γενικά αίθριος καιρός και μόνο στα ΒΑ το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν Β 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 και στα νοτιοανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.
Αττική
Καιρός σήμερα. Αραιή συννεφιά. Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 32 βαθμούς.
Θεσ/νίκη
Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά. Άνεμοι: Νότιοι έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 29 βαθμούς.
- Κοκτέιλ ζέστης και αφρικανικής σκόνης σήμερα - Στους 35 βαθμούς «σκαρφαλώνει» ο υδράργυρος
- Καιρός: Πότε υποχωρεί η αφρικανική σκόνη - Καλοκαιρινές θερμοκρασίες έως 35 βαθμούς Κελσίου το επόμενο διήμερο
- Γενικά μέχρι και την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές - Το Σ/Κ φαίνεται πως θα είναι περισσότερες οι βροχές κυρίως στα Δ και Β -Η θερμοκρασία σε πτώση από την Πέμπτη , και σταδιακή υποχώρηση της αφρικανικής σκόνης από την Τετάρτη και από τα Δ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.