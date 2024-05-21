Σήμερα Τρίτη αραιή συννεφιά κατά διαστήματα και κατά τόπους πιο πυκνή με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα Β ορεινά. Οι Άνεμοι στο Ιόνιο Ν 4 με 6 και στο Αιγαίο Β 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Βόρεια έως 29 βαθμούς , στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς , στα νησιά έως 28 με 32 βαθμούς και στην Κρήτη έως 35 βαθμούς.

Την Τετάρτη και κυρίως την Πέμπτη στα ΒΑ θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Βαθμιαία θα επικρατήσουν Δ - ΒΔ άνεμοι στα Νότια πελάγη 6 και την Πέμπτη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα Δ και Β

Τέλος την Παρασκευή Γενικά αίθριος καιρός και μόνο στα ΒΑ το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν Β 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 και στα νοτιοανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα. Αραιή συννεφιά. Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 32 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά. Άνεμοι: Νότιοι έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 29 βαθμούς.

