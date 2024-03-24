Την φρίκη που έζησαν την Παρασκευή το απόγευμα μέσα στο Crocus City Hall όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ ενώ δεκάδες πολίτες διασκέδαζαν, περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες που κατάφεραν να σωθούν.

Ένα κορίτσι περιγράφει τα όσα βίωσε στο Russia Today αποκαλύπτοντας πως προσποιήθηκε την νεκρή για να σωθεί. Με τρεμάμενη φωνή περιγράφει την στιγμή που οι ένοπλοι στο μουσικό χώρο του Crocus City Hall εντόπισαν την ίδια και μια μικρή ομάδα ανθρώπων καθώς έφευγαν από το χώρο.

«Μας είδαν. Ένας από αυτούς έτρεξε πίσω και άρχισε να πυροβολεί τους ανθρώπους. Έπεσα στο πάτωμα και προσποιήθηκα τον νεκρό. Είχα αιμορραγία», είπε, δείχνοντας τον κρόταφο της.

Οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε μερικά από τα πτώματα καθώς κείτονταν στο έδαφος, πρόσθεσε. «Το κορίτσι που βρισκόταν δίπλα μου σκοτώθηκε. Τότε άναψαν φωτιά. Έκλεισαν την εξώπορτα, αλλά μάλλον δεν μπορούσαν να κλείσουν την κλειδαριά», είπε το κορίτσι διατηρώντας την ανωνυμία του. «Ήμουν ξαπλωμένη κάτω από την πόρτα και ανέπνεα. Μετά από λίγο, σύρθηκα έξω, πέρασαν τρία λεπτά, μπορεί και τέσσερα. Κοίταξα γύρω μου, σύρθηκα προς την έξοδο. Κατάλαβα ότι δεν ήταν κανείς εκεί και βγήκα έξω».

Η 27χρονη Arina, κλινική ψυχολόγος από τη Μόσχα περιέγραψε στη Guardian τα όσα βίωσε η ίδια.

«Κάποια στιγμή ακούσαμε έναν μεγάλο κρότο έξω από την αίθουσα, νομίζαμε ότι ήταν μέρος της συναυλίας», είπε η Arina. «Αλλά κάποια στιγμή καταλάβαμε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, συνειδητοποιήσαμε ότι υπήρχαν πυροβολισμοί». Αμέσως μετά, η Arina είδε έναν άνδρα με ρούχα παραλλαγής να μπαίνει στην αίθουσα συναυλιών κρατώντας ένα αυτόματο τουφέκι.

«Όλοι ξαπλώσαμε στο έδαφος. Κοίταξα δίπλα μου και είδα πολλούς τραυματίες αιμόφυρτους».

Η Arina περιέγραψε ότι είδε μια γυναίκα που προσπαθούσε να μιλήσει με τον άνδρα της πριν πυροβοληθεί σε απόσταση αναπνοής. Η ίδια κατάφερε να ξεφύγει από την αίθουσα συναυλιών και στη συνέχεια έπεσε κάτω από μια κυλιόμενη σκάλα.

«Στο δρόμο προς τα κάτω, είδα αίμα στο πάτωμα παντού και πολλά πτώματα. Μερικοί άνθρωποι προσπάθησαν να μεταφέρουν εκείνους που ήταν αναίσθητοι», είπε.

Ο Αλεξάντερ βρισκόταν και εκείνος στην αίθουσα συναυλιών την ώρα της επίθεσης. «Δεν είπαν τίποτα. Άρχισαν να πυροβολούν τους ανθρώπους που ήταν μπροστά τους».

Ένας άλλος άντρας περιέγραψε πώς αυτός και άλλοι κλείστηκαν σε μια τουαλέτα που άρχισε να γεμίζει καπνό. Για να γλιτώσουν, έσπασαν τους τοίχους από γυψοσανίδα και κατέβηκαν κατά μήκος των σωληνώσεων στα χαμηλότερα επίπεδα του κτιρίου, και στη συνέχεια έσπασαν από ένα παράθυρο για να διαφύγουν.

Η Yulia Kharitonova και ο φίλος της άργησαν στη συναυλία. Καθώς έσπευσαν στην αίθουσα λίγο μετά τις 8 το βράδυ, οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ.

«Αποδείχθηκε ότι ήταν ακριβώς πίσω μας», είπε στο κανάλι Astra. «Μπήκαμε… και δεν υπήρχαν πολλοί άνθρωποι εκεί, (οι ένοπλοι) πυροβόλησαν και έτρεξαν εκεί όπου υπήρχαν περισσότεροι άνθρωποι. Με πυροβόλησαν στον ώμο, ο φίλος μου χτυπήθηκε στα χέρια και στα πόδια. Μια γυναίκα με μια σφαίρα στον κρόταφο της έπεσε ακριβώς δίπλα μου», συνέχισε.

«Μια εύθυμη γυναίκα πουλούσε εισιτήρια στην είσοδο και όταν τρέξαμε να φύγουμε την είδαμε ξαπλωμένη με τα εισιτήρια στα χέρια και με μια σφαίρα στο κεφάλι της. Έχω ακόμα αυτή την εικόνα μπροστά στα μάτια μου. Περάσαμε πάνω από τα πτώματα από τις ίδιες πόρτες που μπήκαμε, ακούσαμε σειρήνες, ερχόταν η αστυνομία και τα ασθενοφόρα».

Πηγή: skai.gr

