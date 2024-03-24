Ινδονησία: Σεισμός 6,1 βαθμών στο νότιο τμήμα της χώρας

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο νότιο άκρο του ινδονησιακού αρχιπελάγους, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία Μετεωρολογίας και Γεωφυσικής της Ινδονησίας (BMKG).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 104 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Έντε (στη νήσο Φλόρες) και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 47 χιλιόμετρα.

Στην ανακοίνωση της BMKG υπογραμμίζεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τσούναμι.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές εξαιτίας της σεισμικής δόνησης.

Πηγή: skai.gr

