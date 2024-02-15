Ένα μεγάλο σκάνδαλο συγκλονίζει το Καζακστάν και όχι αδικαιολόγητα… Πανεπιστήμιο διέρρευσε κατά λάθος στοιχεία για φοιτήτριές του που είναι παρθένες!

Πολύ προσωπικές και εμπιστευτικές ιατρικές πληροφορίες, που αφορούν εκατοντάδες γυναίκες, δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως γράφει η «Daily Mail».

Παραμένει ασαφές γιατί οι γιατροί που συνεργάζονται με το Εθνικό Πανεπιστήμιο Al-Farabi του Καζακστάν στο Αλμάτι συνέλεξαν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση παρθενίας των φοιτητριών του, ηλικίας 17 έως 21 ετών.

Ωστόσο, η «γκάφα» έγινε και τα δεδομένα -με ονόματα, ηλικίες, αριθμούς τηλεφώνου- διέρρευσαν ευρέως σε συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του διάσημου πανεπιστημίου. Φαίνεται ότι οι φοιτήτριες υποβλήθηκαν σε προσωπικές γυναικολογικές εξετάσεις στο ιατρικό κέντρο του πανεπιστημίου και τα αποτελέσματα αυτών ήταν που διέρρευσαν.

University leaks names and phone numbers of every VIRGIN female student aged 17 to 21: Fury in Kazakhstan as confidential data is released in error | Daily Mail Online https://t.co/rNvdW6iyxb — Pretzel Logic (@PretzelLogic9) February 14, 2024



«Η διαρροή προσωπικών δεδομένων, ιδίως ιατρικής φύσης, αποτελεί παραβίαση», παραδέχτηκε ο Sayasat Nurbek, υπουργός στο Καζακστάν, ο οποίος αναγκάστηκε να παρέμβει μετά τον σάλο. «Ανέλαβα τον έλεγχο αυτού του θέματος, διότι εδώ υπάρχει άμεση παραβίαση. Οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν ποινή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μας».

Τα διεθνή μέσα αναφέρουν ότι έχουν διαρρεύσει στοιχεία για τουλάχιστον 190 φοιτήτριες, οι οποίες είναι παρθένες, και σε αυτά έχουν πρόσβαση οι καθηγητές τους και άλλοι φοιτητές. «Τα στοιχεία που διέρρευσαν περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα μιας γυναικολογικής εξέτασης, σημειώνοντας αν η ασθενής ήταν παρθένα», αναφέρεται στα ρεπορτάζ.

Όπως είναι λογικό, οι φοιτήτριες είναι έξαλλες μετά τη συγκεκριμένη αποκάλυψη.

Πηγή: skai.gr

