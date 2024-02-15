Ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής αστυνομίας των ΗΠΑ (FBI) πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Ισραήλ, όπου συναντήθηκε με μέλη των δυνάμεων της τάξης και των υπηρεσιών πληροφοριών, σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI.

Ο Κρίστοφερ Ρέι αναφέρθηκε στις «τρέχουσες και μελλοντικές» απειλές τις οποίες αντιμετωπίζουν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ, διευκρίνιζει η ανακοίνωση.

Ο Ρέι επίσης συναντήθηκε με τον υπεύθυνο του FBI που έχει την έδρα του στο Τελ Αβίβ και «επέμεινε στη σημασία του έργου που παράγει το προσωπικό του FBI στο πλευρό των Ισραηλινών εταίρων του για την αντιμετώπιση των απειλών που εγείρουν η Χαμάς, η Χεζμπολάχ, το Ιράν και άλλοι».

«Το FBI θα εισακούσει τα αιτήματα της κυβέρνησης του Ισραήλ προκειμένου να τη στηρίξει στις προσπάθειες που κάνει να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών της χώρας μπροστά στις τρομοκρατικές απειλές και ενέργειες», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τους New York Times, η επίσκεψη αυτή είναι η πρώτη που πραγματοποιεί ο Ρέι στο Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Ο διευθυντής του FBI πρόκειται τώρα να μεταβεί στη Γερμανία για τη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, που ξεκινά σήμερα και διαρκεί ως τις 17 Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

