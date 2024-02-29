Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Να χρησιμοποιήσουν τις εξουσίες που ήδη έχουν και να εργαστούν για να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς την αστυνομία, κάλεσε αξιωματικούς της βρετανικής αστυνομίας ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Ρίσι Σούνακ κατά τη διάρκεια σύσκεψης στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Αναφερόμενος στις συχνές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας και στις συγκεντρώσεις έξω από σπίτια Βρετανών βουλευτών ώστε να ασκηθεί πίεση για υποστήριξη μιας άμεσης εκεχειρίας στη Γάζα, ο κ. Σούνακ είπε πως «υπάρχει μια αυξανόμενη συναίνεση πως η οχλοκρατία αντικαθιστά την κυριαρχία της δημοκρατίας και πρέπει συλλογικά, όλοι μας, να το αλλάξουμε αυτό επειγόντως».

Δεσμεύθηκε ότι θα κάνει «ό,τι απαιτείται» για την προστασία της δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο μέτρων προς αυτή την κατεύθυνση εξήγγειλε πακέτο 31 εκ. λιρών που θα χρηματοδοτεί τη μεγαλύτερη αστυνομική προστασία βουλευτών και πρόσθετες αστυνομικές περιπολίες για να αντιμετωπίζονται οι «αυξημένες εντάσεις στις κοινότητες».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός απέρριψε την ιδέα τηλεργασίας για βουλευτές λόγω φόβων για την ασφάλειά τους, με εκπρόσωπό του να δηλώνει ότι δεν μπορεί να υπονομεύεται κατ' αυτόν τον τρόπο η δημοκρατία στη χώρα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι είχε νωρίτερα τονίσει πως κανένας βουλευτής δεν θα πρέπει να αποδέχεται τις απειλές για την ασφάλειά του ως «μέρος της δουλειάς».

