Νέα πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον των Χούθι στην Υεμένη

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή πως χθες εξαπέλυσε νέα πλήγματα στην Υεμένη, βάζοντας στο στόχαστρο τέσσερα τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας και επτά πυραύλους κρουζ των ανταρτών Χούθι, που είχαν ετοιμαστεί για «να εξαπολυθούν εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα».

Τα USVs και οι πύραυλοι «εντοπίστηκαν σε τομείς της Υεμένης ελεγχόμενους από τους Χούθι» και ήγειραν «άμεση απειλή», συνόψισε μέσω X (του πρώην Twitter) το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Διευκρίνισε πως τα πλήγματα, «σε νόμιμη άμυνα», κατ’ αυτό, έγιναν από τις 17:00 ως τις 21:00 (ώρες Σανάα· 16:00 ως 20:00 ώρες Ελλάδας).

Το υεμενίτικο σιιτικό ένοπλο κίνημα Ανσάρ Αλά, πιο γνωστό με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, Χούθι, εξαπολύει επιθέσεις από τον Νοέμβριο εναντίον εμπορικών πλοίων που κατ’ αυτό συνδέονται με το Ισραήλ, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, πυκνοκατοικημένο θύλακο υπό πολιορκία, μεγάλο μέρος του οποίου έχει ισοπεδωθεί από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ επί τέσσερις μήνες και πλέον.

Παρότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και συμμάχων τους πολλαπλασίασαν τις επιχειρήσεις τους στην Υεμένη και στα ανοικτά της εμπόλεμης χώρας για να προστατεύσουν τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν από τη δράση τους, οι Χούθι συνεχίζουν τις επιθέσεις με drones και πυραύλους.

Ο αντίκτυπος της κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή είναι βαρύς για το παγκόσμιο εμπόριο. Οι θαλάσσιες μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων μέσω Ερυθράς Θάλασσας μειώθηκαν κατά σχεδόν 30% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

