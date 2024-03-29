Την κρισιμότητα των δημοτικών εκλογών της Τουρκίας τονίζουν αναλυτές, επισημαίνοντας το διακύβευμα για τον Τούρκο πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν, καθώς το αποτέλεσμα της Κυριακής θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ακόμα και μία αλλαγή στην κατεύθυνση της χώρας γεγονός που θα αποτελούσε πρόκληση για την επί δεκαετίες παραμονή του Τούρκου ηγέτη στην εξουσία.

Μία φράση του Τούρκου προέδρου ότι «όποιος κερδίσει την Κωνσταντινούπολη κερδίζει την Τουρκία» ίσως αποβεί προφητική για τον ίδιο αλλά και για το μέλλον της χώρας των 85 εκατομμυρίων.

Είναι τόση η σημασία της ψηφοφορίας αυτού του Σαββατοκύριακου που οι πολιτικοί αναλυτές εικάζουν ότι μια νίκη του νυν δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, του κεντροαριστερού Εκρέμ Ιμάμογλου, θα τον καθιστούσε φαβορί για την τουρκική προεδρία το 2028.

Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θέλει ο Ερντογάν, έχοντας ήδη δει το συντηρητικό του Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης που συμπαθεί τους ισλαμιστές, ΑΚ, να μετρά απώλειες στην Κωνσταντινούπολη στις εκλογές του 2019 από τον Ιμάμογλου και από το πιο κοσμικό, μετριοπαθές Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP). Σε απάντηση, τότε, του αρνητικού εκλογικού αποτελέσματος ο Ερντογάν προκήρυξε δεύτερες εκλογές, μόνο για να δει τον Ιμάμογλου να κερδίζει τον υποψήφιο δήμαρχο του Κόμματος ΑΚ με ακόμη μεγαλύτερη διαφορά.

Μια νίκη για την αντιπολίτευση την Κυριακή θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα κατεύθυνση. Άλλωστε, ο ίδιος ο Ερντογάν έγινε γνωστός ως δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης τη δεκαετία του 1990 πριν κερδίσει αργότερα την προεδρία. Τώρα, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα των εκλογών, δίνει σκληρή μάχη για τον υποψήφιο δήμαρχο του κόμματός του Μουράτ Κουρούμ, έναν 47χρονο πρώην υπουργό περιβάλλοντος.

Η μάχη για την Κωνσταντινούπολη

«Η Κωνσταντινούπολη ξεχωρίζει ως ένα πολύ σημαντικό σημείο πολιτικής μάχης», δήλωσε στο CNBC ο Arda Tunca, οικονομολόγος της PolitikYol από την Κωνσταντινούπολη. Η πόλη φιλοξενεί 16 εκατομμύρια ανθρώπους, γεγονός που την καθιστά πιο πυκνοκατοικημένη ακόμα και από τις 20 χώρες στο σύνολο των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, και η Τουρκία, ως ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός στο ΝΑΤΟ και σημαντικό οικονομικό και πολιτικό σταυροδρόμι μεταξύ Ανατολής και Δύσης, έχει αναδειχθεί ως παγκόσμιος παίκτης τα τελευταία χρόνια, διαδραματίζοντας εξέχοντες ρόλους είτε ως μεσολαβητής σε συγκρούσεις όπως ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας είτε ως διαπραγματευτής για μεγάλες επενδύσεις και εμπορικές συμφωνίες με πλούσια αραβικά κράτη του Κόλπου.

«Πολλές χώρες στον κόσμο διοικούνται από υπουργικά συμβούλια, αλλά η Κωνσταντινούπολη - μεγαλύτερη από πολλές από αυτές τις χώρες - διοικείται από δήμαρχο. Αυτό είναι περίεργο, αλλά δείχνει επίσης πόσο σημαντικό είναι να κερδίσεις την Κωνσταντινούπολη», είπε ο Tunca.

Μεγάλες τουρκικές πόλεις όπως η Κωνσταντινούπολη και η πρωτεύουσα Άγκυρα βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στη διάρκεια των εκλογικών αναμετρήσεων. Και τις δύο τις κέρδισε η αντιπολίτευση το 2019.

Με το βλέμμα στις προεδρικές εκλογές του 2028

«Οι τουρκικές δημοτικές εκλογές αποτελούν συχνά ένα πολιτικό βαρόμετρο ενόψει των προεδρικών και κοινοβουλευτικών εκλογών που είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν το 2028», δήλωσε η Kristin Ronzi, αναλύτρια στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

«Αν και οι πλατφόρμες των υποψηφίων για τις δημοτικές εκλογές αναδεικνύουν τα τοπικά ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των Τούρκων πολιτών, οι δημοτικές εκλογές μπορούν να δημιουργήσουν το σκηνικό για τις επόμενες προεδρικές εκλογές».

Ο Χακάν Ακμπάς, ανώτερος σύμβουλος του Ομίλου Albright Stonebridge, περιέγραψε τις εκλογές ως «κρίσιμη στιγμή, που ενδεχομένως να αναδιαμορφώσει τον πολιτικό χάρτη και να επηρεάσει την οικονομική πολιτική, αλλά και να υπαγορεύσει την ποιότητα της αστικής ζωής».

«Το διακύβευμα είναι μεγάλο, καθώς τα αποτελέσματα θα μπορούσαν είτε να εδραιώσουν την κυριαρχία του AKP είτε να ανοίξουν το δρόμο για ένα πιο πλουραλιστικό πολιτικό τοπίο», είπε.

Ο κατακερματισμός της αντιπολίτευσης

«Το κύριο πρόβλημα της αντιπολίτευσης είναι η ίδια η αντιπολίτευση» παρά την οικονομική αναταραχή και τον πληθωρισμό πάνω από 65%.

Ο Tunca πιστεύει ότι το Κόμμα AKP του Ερντογάν, το οποίο κυριαρχεί εδώ και καιρό σε εθνικό επίπεδο, θα κερδίσει τις εκλογές αυτού του Σαββατοκύριακου. Το αποδίδει στην ίδια την αντιπολίτευση, την οποία περιγράφει ως τον χειρότερο εχθρό της.

«Για την αντιπολίτευση, η κύρια πρόκληση είναι οι αδύναμοι πολιτικοί και η αποδιοργανωμένη πολιτική της. Το κύριο πρόβλημα για την αντιπολίτευση είναι η ίδια η αντιπολίτευση», είπε.

Αντιθέτως, ο Ronzi Rane βλέπει την εκλογική αναμέτρηση σαν μια ανατροπή.

«Τα στοιχεία της δημοσκόπησης για την εκλογή για τη δημαρχία στην Κωνσταντινούπολη υποδεικνύουν μια στενή κούρσα» μεταξύ των δύο αντιπάλων, είπε. Η αντιπολίτευση είναι τώρα πιο διασπασμένη από ό,τι πριν, πράγμα που σημαίνει ότι πολλοί υποψήφιοι της αντιπολίτευσης θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την ψηφοφορία.

Ωστόσο, είπε, «τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων από ορισμένους δήμους δείχνουν ότι το CHP έχει σημαντική υποστήριξη σε αυτούς. Εάν οι υποψήφιοι του CHP κερδίσουν τους μεγάλους δήμους, θα δείξει ότι ενδεχομένως να μπορούν να ξεπεράσουν τον πολιτικό κατακερματισμό των κομμάτων της αντιπολίτευσης».

Αυτοί οι υποψήφιοι «θα προκριθούν πιθανότατα ως πιθανοί προεδρικοί υποψήφιοι πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2028 ως πρόσωπα που ενδεχομένως να μπορούν ενώσουν τους ψηφοφόρους της αντιπολίτευσης», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.