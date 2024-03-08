Σε αδιέξοδο οι συνομιλίες για εκεχειρία στη Γάζα - Ανεστάλησαν για την επόμενη εβδομάδα

Σε αδιέξοδο έχουν περιέλθει οι συνομιλίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα καθώς ανεστάλησαν οι διαπραγματεύσεις με χρονικό ορίζοντα επανεκκίνησης την επόμενη εβδομάδα. Την ίδια ώρα, ενδεικτική της κρισιμότητας της ανθρωπιστικής κατάστασης στον παλαιστινιακό θύλακα αποτελεί η έκκληση του Αμερικανού προέδρου προς το Ισραήλ να μη χρησιμοποιεί την ανθρωπιστική βοήθεια ως «διαπραγματευτικό χαρτί».

Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κάλεσε το Ισραήλ να μη χρησιμοποιεί την ανθρωπιστική βοήθεια ως «διαπραγματευτικό χαρτί» στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο πληθυσμός λιμοκτονεί έπειτα από πέντε μήνες πολέμου και πολιορκίας, διαβεβαιώνοντας πως εργάζεται «ακατάπαυστα» για να επιτευχθεί «άμεση κατάπαυση του πυρός».

Στην ομιλία του για την κατάσταση της ένωσης χθες Πέμπτη, ο αμερικανός πρόεδρος ανήγγειλε επίσης την κατασκευή προσωρινού λιμένα στη Λωρίδα της Γάζας, για να επιτραπεί η παράδοση μεγαλύτερων ποσοτήτων βοήθειας διά θαλάσσης στον παλαιστινιακό θύλακο, όπου οι ελπίδες πως θα κλειστεί συμφωνία ανακωχής ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χαμάς μοιάζουν να σβήνουν.

Η διανομή βοήθειας με αεροπορικές ρίψεις ή διά θαλάσσης δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις παραδόσεις με χερσαία μέσα, επισημαίνουν ωστόσο ανώτερα στελέχη του ΟΗΕ, που προειδοποιούν εναντίον του «σχεδόν αναπόφευκτου γενικευμένου λιμού» στη Λωρίδα της Γάζας.

«Εργαζόμαστε ακατάπαυστα για να εξασφαλίσουμε άμεση κατάπαυση του πυρός τουλάχιστον έξι εβδομάδων» ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τον στρατιωτικό βραχίονα της Χαμάς, καθώς ο πόλεμος έχει πλέον εισέλθει στον έκτο του μήνα.

Η ανθρωπιστική βοήθεια, πρόσθεσε απευθυνόμενος στους «ηγέτες του Ισραήλ», δεν πρέπει ούτε «μπορεί να αντιμετωπίζεται ως κάτι δευτερεύον, ούτε ως διαπραγματευτικό χαρτί».

Επιβεβαίωσε επίσης πως διέταξε τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ να στήσουν λιμάνι εκστρατείας στη Λωρίδα της Γάζας για να υπάρξει «μαζική αύξηση» των ποσοτήτων βοήθειας που παραδίδονται κάθε μέρα.

Οι ΗΠΑ, ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ, ασκούν εντεινόμενη πίεση στην κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να επιτρέψει να εισέλθει περισσότερη βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας μέσω Αιγύπτου, καθώς μέχρι τώρα οι παραδόσεις γίνονται με το σταγονόμετρο.

Η κατασκευή του προσωρινού λιμανιού θα γίνει σε μερικές εβδομάδες και δεν συνεπάγεται την ανάπτυξη αμερικανών στρατιωτικών στο πεδίο, διαβεβαίωσαν αμερικανοί αξιωματούχοι, διευκρινίζοντας πως η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει ενημερωθεί.

Η βοήθεια θα αναχωρεί, διευκρίνισαν, από τη Λάρνακα, καθώς η Κύπρος είναι το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται γεωγραφικά πλησιέστερα στη Λωρίδα της Γάζας. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναμένεται στη νήσο σήμερα.

Ενώ, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι, η μεγάλη πλειονότητα του πληθυσμού του παλαιστινιακού θυλάκου, απειλείται από λιμό, διάφορες χώρες, ανάμεσά τους οι ΗΠΑ και η Γαλλία, προχώρησαν χθες σε νέες αεροπορικές ρίψεις βοήθειας.

Όμως οι ρίψεις από τον αέρα και οι θαλάσσιες μεταφορές βοήθειας δεν μπορούν «να υποκαταστήσουν» τις χερσαίες οδούς, υπογράμμισε χθες η συντονίστρια του ΟΗΕ για την αρωγή στη Γάζα, η Σίγκριντ Κάαχ.

Η «διαφοροποίηση των χερσαίων οδών εφοδιασμού (...) είναι η βέλτιστη λύση: είναι ευκολότερη, ταχύτερη, φθηνότερη», εξήγησε η κυρία Κάαχ κατά τη διάρκεια συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Στη Μαδρίτη ο Φιλίπ Λαζαρινί, ο επικεφαλής του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), τάχθηκε επίσης υπέρ του ανοίγματος περισσότερων σημείων διέλευσης, ώστε να μπορούν να γίνονται παραδόσεις «μεγάλης κλίμακας».

Συνομιλίες «την επόμενη εβδομάδα»

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς τουλάχιστον 20 άμαχοι, στην πλειονότητά τους παιδιά και βρέφη, πέθαναν εξαιτίας του υποσιτισμού και της αφυδάτωσης.

Η κατάσταση είναι κρίσιμη ειδικά ειδικά στον βορρά, όπου η πρόσβαση είναι σχεδόν αδύνατη εξαιτίας των καταστροφών, των μαχών και των λεηλασιών.

Στη Λωρίδα της Γάζας έχουν χάσει τη ζωή τους ως τώρα τουλάχιστον 30.800 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους άμαχοι, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποίησε το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Οι μεσολαβητές (Κατάρ, Αίγυπτος, ΗΠΑ) επιδίωκαν να εξασφαλίσουν συμφωνία για ανακωχή και απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων, σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων, προτού αρχίσει το ραμαζάνι, ιερός μήνας για τους μουσουλμάνους.

Όμως οι συνομιλίες στο Κάιρο με αντιπροσωπεία της Χαμάς ανεστάλησαν έπειτα από τέσσερις ημέρες και «αναμένεται να ξαναρχίσουν την επόμενη εβδομάδα», σύμφωνα με το Αλ Καχέρα, δίκτυο που φέρεται να έχει σχέσεις με την αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών.

Δεν έχουν «καταρρεύσει» και το χάσμα ανάμεσα στις δυο πλευρές μειώνεται σταδιακά, διαβεβαίωσε ο αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ Τζακ Λιου.

Η αντιπροσωπεία της Χαμάς αναχώρησε από το Κάιρο για τη Ντόχα, έχει τη βάση του ο ηγέτης του κινήματος Ισμαήλ Χανίγια, καθώς δεν ικανοποιήθηκαν οι «ελάχιστες απαιτήσεις» της από το Ισραήλ, είπε παλαιστίνιος αξιωματούχος.

Η Χαμάς ζητεί πριν συναφθεί οποιαδήποτε συμφωνία για τους ομήρους να κηρυχθεί οριστική κατάπαυση του πυρός και να αποσυρθούν τα ισραηλινά στρατεύματα από τη Λωρίδα της Γάζας.

Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου λέει πως δεν θα συζητήσει καν τα αιτήματα αυτά.

«Λες κι έγινε σεισμός»

Ο πόλεμος ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση εκείνη την ημέρα από τον στρατιωτικό βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ με ορμητήριο τον θύλακα, όπου το Κίνημα Ισλαμικής Αντίστασης ανέλαβε την εξουσία το 2007. Στην επίθεση σκοτώθηκαν 1.160 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Άλλοι 250 και πλέον άνθρωποι απήχθησαν και οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας και σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, παραμένουν όμηροι εκεί 130 και πλέον —από τους οποίους όμως 31 θεωρείται πως είναι νεκροί— μετά την απελευθέρωση 105 και πλέον με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 240 Παλαιστινίων από το Ισραήλ, στα τέλη Νοεμβρίου, όταν κηρύχθηκε ανακωχή μιας εβδομάδας.

Σε αντίποινα το Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» τη Χαμάς, την οποία χαρακτηρίζει, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ, «τρομοκρατική» οργάνωση.

«Ο ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να επιχειρεί σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, και στη Ράφα, το τελευταίο οχυρό της Χαμάς», επανέλαβε χθες ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Για να επιτευχθεί η «ολοκληρωτική νίκη», το Ισραήλ λέει πως προετοιμάζεται να εξαπολύσει χερσαία επίθεση στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, όπου έχουν καταφύγει και πλέον είναι παγιδευμένοι σχεδόν 1,5 εκατ. Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Τρία χιλιόμετρα βορειότερα, τα ισραηλινά άρματα μάχης αποχώρησαν αυτή την εβδομάδα από το κέντρο της Χαν Γιούνις, αφήνοντας πίσω πελώριες καταστροφές, έπειτα από μήνες μαχών και αεροπορικών βομβαρδισμών.

«Δεν μπορείς πλέον να ξαναβρείς το σπίτι σου. Ειλικρινά, είναι λες κι έγινε σεισμός», είπε ο Σαμίρ, ο οποίος γύρισε στην πόλη από την οποία εκτοπίστηκε εξαιτίας των εχθροπραξιών.

