Μπροστά σε ένα εντυπωσιακό και αξιοπερίεργο γεγονός ήρθαν αντιμέτωποι εξερευνητές, όταν αντίκρυσαν ένα τεράστιο νεκροταφείο αυτοκινήτων σε σπήλαιο στην Ουαλία, που ονομάζεται «η σπηλιά των χαμένων ψυχών».

Αρκετά μέτρα κάτω από την επιφάνειας της γης, άγνωστο ποιοι και πότε, έκρυψαν εκατοντάδες αυτοκίνητα τα οποία στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο.

Όπως εικάζουν οι Αρχές, η μεταφορά τους έγινε από ένα μεγάλο άνοιγμα που υπάρχει στο σπήλαιο, ενώ είναι άγνωστο για ποιο λόγο τα οχήματα μεταφέρθηκαν εκεί.

Το σπήλαιο πλέον έχει αποκτήσει μεγάλη φήμη καθώς δεκάδες τουρίστες απ' όλο τον κόσμο σπεύδουν να δουν το περίεργο αυτό αξιοθέατο.

