Καταρρίφθηκαν 12 ουκρανικοί πύραυλοι στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ

Η αντιαεροπορική άμυνα της περιφέρειας Μπέλγκοροντ κατέρριψε σήμερα 12 πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Telegram, αναφέρεται ότι γύρω στις 17:30 (τοπική ώρα, 16:30 ώρα Ελλάδος) η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε «οκτώ πυραύλους Uragan» και «τέσσερις πυραύλους Vilkha» που εκτοξεύτηκαν εναντίον αυτής της ρωσικής περιφέρειας που συνορεύει με την Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

