Ένα ηφαίστειο εξερράγη σήμερα στη βορειοδυτική Ισλανδία για τρίτη φορά από τον Δεκέμβριο, εκτοξεύοντας λάβα στον αέρα σε ύψος 80 μέτρων και δυσχεραίνοντας την καθημερινότητα στη χερσόνησο Ρεϊκιάνες.

A volcano in Iceland erupted for the second time this year, pumping lava up to 260 feet into the air in what is the sixth outbreak on the southwestern Reykjanes peninsula since 2021, but was unlikely to cause a threat to the local town, Grindavik https://t.co/rC18DBY9Dc pic.twitter.com/QF5EVpK9sP February 8, 2024

Σιντριβάνια πορτοκαλί μάγματος υψώθηκαν από τις ρωγμές στο έδαφος και το ποτάμι λάβας διέσχισε έναν δρόμο κοντά στο Blue Lagoon – ένα πολυτελές γεωθερμικό σπα, το οποίο έκλεισε σήμερα εξαιτίας της έκρηξης.

A volcano in southwestern Iceland erupted for the third time since December on Thursday, sending lava jets into the sky and prompting the evacuation of the Blue Lagoon spa, one of the island nation's biggest tourist attractions. pic.twitter.com/JHoVOzWUyL — euronews (@euronews) February 8, 2024

My view from the ✈️ as we took off from #Reykjavik this morning. Incredible to see the power of nature like this. #Iceland #eruption #volcano 🌋 pic.twitter.com/vocMS9PuN1 — Dr Bryony Mathew (@BryonyMathew) February 8, 2024

Ο όγκος της λάβας προκάλεσε επίσης ζημιές σε σωλήνες υδροδότησης στην περιοχή νότια της πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να διαταραχθεί η προμήθεια ζεστού νερού σε περισσότερους από 20.000 κατοίκους και η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας να σπεύσει να αυξήσει το επίπεδο συναγερμού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Fresh volcano eruption after intense burst of seismic activity near Grindavik on Iceland's Reykjanes Peninsula 🌋

This is the 3rd eruption since December last year of a volcanic system on the Reykjanes Peninsula



VC: @RUVfrettir#Grindavik #volcano #Reykjanes #seismic #Reykjavic… pic.twitter.com/hznM9o4ReP — Earth42morrow (@Earth42morrow) February 8, 2024

Επιπλέον, η υπηρεσία ζήτησε από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να κάνουν οικονομία στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Η αποκατάσταση του ζεστού νερού μέσω ενός έκτακτου αγωγού, που βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή, θα μπορούσε να διαρκέσει ημέρες, επισημαίνεται.

Οι ηφαιστειακές εκρήξεις στη χερσόνησο Ρεϊκιάνες είναι γραμμικές εκρήξεις, που δεν έχουν συνήθως πολύ μεγάλο μέγεθος και δεν προκαλούν σημαντική διασπορά τέφρας στη στρατόσφαιρα.

Εντούτοις, οι επιστήμονες φοβούνται πως θα συνεχιστούν για χρόνια και οι αρχές της Ισλανδίας άρχισαν να υψώνουν αναχώματα για να εκτρέψουν τα ποτάμια λάβας μακριά από τις κατοικίες και τις κρίσιμες υποδομές.

Το ποτάμι λάβας ρέει τώρα σε απόσταση μόλις περίπου 1 χιλιομέτρου από το γεωθερμικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χερσονήσου Σβαρτσένγκι, δήλωσε η Ρίκε Πέντερσεν, που είναι επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας του Σκανδιναβικού Ηφαιστειολογικού Ινστιτούτου με έδρα το Ρέικιαβικ.

Προστατευτικά αναχώματα κατασκευάστηκαν στην περιοχή και οι εργάτες επιχειρούσαν να γεμίσουν μικρά κενά κατά μήκος του δρόμου, καθώς ρέει η λάβα.

«Επομένως, κάνουν πραγματικά ό,τι μπορούν για να εμποδίσουν τη λάβα να φθάσει στο εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας», επισήμανε.

Η τελευταία ρωγμή από την έκρηξη, η έκτη κατά σειρά από το 2021, έχει μήκος περίπου 3 χιλιομέτρων, ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία της Ισλανδίας. Η έντονη σεισμική δραστηριότητα ξεκίνησε στις 05.30 το πρωί και η έκρηξη σημειώθηκε τριάντα λεπτά αργότερα.

Μια στήλη καπνού υψώθηκε σε ύψος 3 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το Met Office. Εντούτοις, το διεθνές αεροδρόμιο του Ρέικιαβικ, σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από τη ρωγμή, λειτουργεί κανονικά, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου Isavia.

Η προηγούμενη έκρηξη του ηφαιστείου άρχισε στις 14 Ιανουαρίου και διήρκεσε περίπου δύο μέρες, με ποτάμια λάβας να φτάνουν στα περίχωρα της πόλης Γκρίνταβικ, της οποίας οι σχεδόν 4.000 κάτοικοι είχαν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, τυλίγοντας στις φλόγες ορισμένα σπίτια.

Η σημερινή έκρηξη σημειώθηκε πιο μακριά από το Γκρίνταβικ και θεωρείται απίθανο να απειλήσει άμεσα την πόλη, δήλωσε στο Reuters ο Ισλανδός γεωφυσικός Άρι Τράουστι Γκουντμούντσον.

Ο πρόεδρος της Ισλανδίας Γκούντνι Γιοχάνεσον ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία όπου απεικονίζονται φλόγες και καπνός σε απόσταση, σημειώνοντας πως αυτή ήταν η θέα από την κατοικία του.

«Όπως πριν, οι σκέψεις μας είναι μαζί με τους πολίτες του Γκρίνταβικ, οι οποίοι δεν μπορούν να μείνουν στην όμορφη πόλη τους. Και αυτό... θα περάσει», έγραψε ο Γιοχάνεσον.

Αν και υποβαθμίζουν το επίπεδο απειλής του ηφαιστειακού συστήματος, οι αρχές έχουν προειδοποιήσει για το ενδεχόμενο νέων εκρήξεων, καθώς το έδαφος συνεχίζει να υψώνεται στην περιοχή λόγω της συσσώρευσης μάγματος κάτω από τη γη.

Η χερσόνησος Ρεϊκιάνες μετρά έξι ενεργά ηφαιστειακά συστήματα και θα μπορούσε να δει εκρήξεις για δεκαετίες ή ενδεχομένως για αιώνες, είπε ο Γκουντμούντσον.

