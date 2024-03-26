Επίθεση στη Μόσχα: Δύο από τους συλληφθέντες είχαν ταξιδέψει ελεύθερα μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας - 147 συλλήψεις στην Τουρκία

Δύο από τους υπόπτους που συνελήφθησαν για τη συμμετοχή τους στην πολύνεκρη επίθεση την Παρασκευή στη Μόσχα είχαν ταξιδέψει ελεύθερα μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας, από την οποία αναχώρησαν μαζί με αεροπλάνο στις 2 Μαρτίου για να επιστρέψουν στη Ρωσία, όπως είπε στο AFP πηγή των τουρκικών αρχών ασφαλείας.

«Τα δύο άτομα ήταν ελεύθερα να ταξιδέψουν ανεμπόδιστα μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας, ελλείψει εντάλματος σύλληψης εις βάρος τους», είπε ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η εθνικότητα των δύο ατόμων δεν διευκρινίστηκε.

Οι αρχές διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για τον Σαμσιντίν Φαριντούνι, ο οποίος εισήλθε στην Τουρκία στις 20 Φεβρουαρίου και έφυγε για τη Ρωσία στις 2 Μαρτίου από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης έπειτα από διαμονή σε ξενοδοχείο της μεγαλούπολης, στην περιοχή Φατίχ, σημείωσε η ίδια πηγή.

Η πηγή αυτή διευκρινίζει ότι ο άνδρας έφυγε από το ξενοδοχείο του στις 27 Φεβρουαρίου και ότι δημοσίευσε ένα μήνυμα «οκτώ φορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 23 Φεβρουαρίου από την συνοικία Ακσαράι», που βρίσκεται στην Φατίχ.

Ο άλλος ύποπτος, σύμφωνα με αυτόν τον αξιωματούχο, είναι ο Σαϊντακράμ Ρατζαμπαλιζόντα: φτάνοντας στην Κωνσταντινούπολη στις 5 Ιανουαρίου, κατέλυσε αμέσως σε ένα ξενοδοχείο στην Φατίχ από το οποίο έφυγε στις 21 Ιανουαρίου.

«Στη συνέχεια αναχώρησε για τη Μόσχα στις 2 Μαρτίου με την ίδια πτήση με τον Φαριντούνι», είπε η πηγή ασφαλείας.

«Εκτιμούμε ότι αυτά τα δύο άτομα ριζοσπαστικοποιήθηκαν στη Ρωσία λόγω της σύντομης παραμονής τους στην Τουρκία», τόνισε αυτός ο αξιωματούχος.

Σύμφωνα με έναν τελευταίο απολογισμό, η επίθεση στην αίθουσα συναυλιών Crocus στα περίχωρα της Μόσχας, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, άφησε πίσω της 139 νεκρούς και 182 τραυματίες.

Τέσσερις βασικοί ύποπτοι συνελήφθησαν και έχουν τεθεί υπό κράτηση. Αντιμετωπίζουν ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Μεταξύ αυτών, τουλάχιστον ένας είναι από το Τατζικιστάν, σύμφωνα με τη Ρωσία.

Ένας άλλος, που συνελήφθη μαζί με τον πατέρα του και έναν από τους αδελφούς του, γεννήθηκε στο Τατζικιστάν και έχει ρωσική υπηκοότητα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti.

147 συλλήψεις στην Τουρκία

Οι τουρκικές αρχές προχώρησαν σε 147 συλλήψεις υπόπτων για διασυνδέσεις με το Ισλαμικό Κράτος σε ολόκληρη την τουρκική επικράτεια, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

Σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο υπουργός έγραψε ότι η αστυνομία συνέλαβε τους υπόπτους σε ταυτόχρονες επιχειρήσεις που διεξήχθησαν σε 30 επαρχίες.

Οι ύποπτοι προέκυψε ότι ήταν ενεργά μέλη του Ισλαμικού Κράτους, ότι είχαν συμμετάσχει σε ένοπλες επιχειρήσεις της οργάνωσης και ότι είχαν βοηθήσει στη χρηματοδότησή της, σύμφωνα με την ανάρτηση του υπουργού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.