Το Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς δεν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση ομήρων, αλλά το Κατάρ εργάζεται προς την κατεύθυνση επίτευξης μόνιμης εκεχειρίας στη Γάζα και όχι ολιγοήμερης κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, της μεσολαβούσας χώρας.

"Δεν είμαστε κοντά σε μια συμφωνία, πράγμα που σημαίνει ότι δεν βλέπουμε τις δύο πλευρές να συγκλίνουν στο λεξιλόγιο που θα μπορούσε να επιλύσει την τρέχουσα διαφωνία για την εφαρμογή μιας συμφωνίας", δήλωσε ο Ματζέντ αλ-Ανσάρι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο μερών συνεχίζονται και εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την επίτευξη συμφωνίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

