Ο 86χρονος σήμερα Ριφάατ αλ Άσαντ - θείος του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Ασαντ και Αντιπρόεδρος της Συρίας από το 1984 έως το 1998 - παραπέμπεται σε ομοσπονδιακό ποινικό δικαστήριο της Ελβετίας κατηγορούμενος για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Το κατηγορητήριο «βασίζεται σε γεγονότα που εκτυλίχθηκαν τον Φεβρουάριο του 1982 στην πόλη Χάμα και στο πλαίσιο της ένοπλης σύγκρουσης μεταξύ των συριακών ενόπλων δυνάμεων και της ισλαμιστικής αντιπολίτευσης», επεσήμανε η ομοσπονδιακή εισαγγελία σε ανακοίνωσή της, δύο χρόνια μετά την έκδοση εντάλματος έρευνας εις βάρος του από την ελβετική δικαιοσύνη.

Rifaat Al-Assad, oncle du président syrien, renvoyé devant un tribunal suisse pour « crimes de guerre et crimes contre l’humanité » https://t.co/YMQoYjwBV1 — Le Monde (@lemondefr) March 12, 2024

Στη σφαγή της Χάμα, όπως έμεινε στην ιστορία, υπολογίζεται ότι σκοτώθηκαν 20.000 άνθρωποι (ή 40.000 σύμφωνα με την Συριακή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και SNHR).

Σύμφωνα με την Wikipedia, πρόκειται την πιο «θανατηφόρα πράξη βίας που διαπράττεται από ένα αραβικό κράτος στον ίδιο τον πληθυσμό του, στην ιστορία της σύγχρονης Μέσης Ανατολής».

Ο ρόλος του Ριφάατ αλ Άσαντ στο μακελειό

Η εισαγγελία κατηγορεί τον Ριφάατ αλ Άσαντ ότι «στο πλαίσιο της ένοπλης σύγκρουσης και της γενικευμένης επίθεσης εναντίον των κατοίκων της πόλης Χάμα στη Συρία τον Φεβρουάριο του 1982 διέταξε, με την ιδιότητα του διοικητή των Ταξιαρχιών Άμυνας και του επικεφαλής των επιχειρήσεων στη Χάμα, φόνους, βασανιστήρια, σκληρή μεταχείριση και παράνομες κρατήσεις».

Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι Ταξιαρχίες Άμυνας «ήταν η βασική δύναμη αρμόδια για την καταστολή».

«Σε αυτό το πλαίσιο πολλές χιλιάδες άμαχοι έπεσαν θύματα διάφορων εγκλημάτων, από άμεσες εκτελέσεις ως κράτηση και βασανισμό σε κέντρα που είχαν δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό, όπως αναφέρουν πολλές μαρτυρίες», πρόσθεσε.

Η έρευνα της ελβετικής εισαγγελίας για εγκλήματα πολέμου ξεκίνησε μετά τις καταγγελίες μιας ελβετικής μη κυβερνητικής οργάνωσης, της TRIAL International, τον Δεκέμβριο του 2013.

Η ποινική διαδικασία ξεκίνησε με βάση την αρχή της οικουμενικής δικαιοδοσίας και του απαράγραπτου των εγκλημάτων πολέμου, εξήγησε η ελβετική εισαγγελία.

Αστυνομικός έλεγχος επιβεβαίωσε την παρουσία του θείου του Μπασάρ αλ Άσαντ στο ελβετικό έδαφος όταν ξεκίνησε η διαδικασία.

Προς το παρόν δεν έχει οριστεί η ημερομηνία έναρξης της δίκης.

Ο Ριφάατ αλ Άσαντ επέστρεψε στη Συρία το 2021, αφού πέρασε πολλά χρόνια στην εξορία. Πριν δύο χρόνια η ελβετική δικαιοσύνη είχε εκδώσει εντολή έρευνας εις βάρος του, την οποία όμως κράτησε μυστική ως το 2023.

