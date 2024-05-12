Ένα ζευγάρι επιδόθηκε σε σεξουαλικές περιπτύξεις σε πτήση από Χίθροου για Δουβλίνο, όπως γράφει η «Daily Mail», και μάλιστα μπροστά στους επιβάτες.

Τα πλάνα που τραβήχτηκαν σε μια πτήση νωρίς το πρωί της περασμένης Τρίτης από το Χίθροου του Λονδίνου προς το Δουβλίνο φαίνεται να δείχνουν μια γυναίκα να αγγίζει έναν άνδρα, χρησιμοποιώντας ένα μαντίλι.

Οι επιβάτες που έγιναν μάρτυρες της άσεμνης συμπεριφοράς ισχυρίστηκαν ότι το ζευγάρι «το έκανε συνεχώς» και μάλιστα σε κοινή θέα! Η Farrah, 26 ετών, βρισκόταν στην πτήση με τη μητέρα και τον αδελφό της και βιντεοσκόπησε το ζευγάρι.

«Ήταν πολύ κραυγαλέο. Ήταν συνεχώς, για 15 με 20 λεπτά της πτήσης, μαζί με τον τύπο. Απλώς συνέχισαν, πράγμα που ήταν σοκαριστικό, επειδή υπήρχαν παιδιά στο αεροπλάνο. Υπήρχε ένα παιδί που έτρεχε πάνω κάτω και θα μπορούσε να το δει αυτό. Ήταν απλά αηδιαστικό για να είμαι ειλικρινής», ανέφερε η ίδια.

Couple 'perform sex act on BA flight from Heathrow to Dublin' in front of 'disgusted' passengers https://t.co/zdYy4qmF2c pic.twitter.com/IokCqAE1yP — Daily Mail Online (@MailOnline) May 12, 2024

Η Farrah, από το Δυτικό Λονδίνο, ισχυρίζεται ότι είδε το ζευγάρι να ερωτοτροπεί στο αεροπλάνο μετά την απογείωση. «Είχαν απομείνει περίπου 38 λεπτά από τον χρόνο πτήσης όταν το παρατήρησα. Ήταν αρκετά ενοχλητικό για μένα να κάθομαι με τον αδελφό μου και να πρέπει να το βλέπω αυτό».

Εκπρόσωπος της British Airways δήλωσε: «Οι συνάδελφοί μας στο πλήρωμα καμπίνας δεν ειδοποιήθηκαν για κάποιο θέμα στο αεροσκάφος. Αν είχαν ενημερωθεί, θα είχαν λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπισή του».



