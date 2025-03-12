Κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία: Οι στόχοι του Πούτιν και οι όροι που πιθανόν να θέσει στις ΗΠΑ

«Η μπάλα στη Ρωσία»: Με τη φράση αυτή Αμερικανοί, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι έχουν στρέψει όλα τα βλέμματά τους στη Μόσχα αναμένοντας την απάντησή της στην πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία μετά τις χθεσινές συζητήσεις στην Τζέντα.

Έπειτα από περισσότερα από τρία χρόνια πολέμου, η Ουκρανία συμφώνησε χθες σε άμεση κατάπαυση του πυρός διάρκειας 30 ημερών η οποία θα τεθεί σε ισχύ εάν η Ρωσία υπογράψει τους ίδιους όρους. Αμερικανική αντιπροσωπεία μεταβαίνει ήδη στη Ρωσία προκειμένου να ξεκινήσουν οι συζητήσεις με σκοπό την επίτευξη ειρήνης στην περιοχή όπως γνωστοποίησε νωρίτερα σήμερα ο αμερικανός πρόεδρος προειδοποιώντας παράλληλα τη Μόσχα με «καταστροφικές» οικονομικές συνέπειες σε περίπτωση που δεν συμφωνήσει.

Το ερώτημα όμως είναι τι πραγματικά σκέφτεται η Ρωσία και κατά πόσο πιθανόν είναι να δεχτεί τους όρους του Τραμπ. Προς το παρόν η Μόσχα διατηρεί μια στάση αναμονής έως ότου να έχει μια πλήρη ενημέρωση για τα όσα συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στην Τζέντα. «Πρέπει πρώτα να λάβουμε αυτές τις πληροφορίες. Έχουμε προγραμματίσει επίσης επαφές με τους Αμερικανούς τις επόμενες ημέρες, στη διάρκεια των οποίων αναμένουμε να λάβουμε πλήρη ενημέρωση» ήταν η αντίδραση του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ σε σχετική ερώτηση των δημοσιογράφων.

«Η διαμόρφωση της θέσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν γίνεται στο εξωτερικό λόγω κάποιων συμφωνιών ή προσπαθειών κάποιων μερών. Η διαμόρφωση της θέσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας γίνεται εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας» τόνισε από την πλευρά της η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ επανέλαβε ότι η Ρωσία δεν θα δεχθεί παρουσία στρατιωτών του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, αν υπάρξει μια μόνιμη συμφωνία για ειρήνη. Ξεκάθαρο έχει γίνει επίσης ότι η Ρωσία «δεν θα πουλήσει ποτέ» τα ουκρανικά εδάφη που κατέχει - περίπου το 20% της Ουκρανίας όπως επίσης και ότι δεν θα συμφωνήσει με μια προσωρινή διακοπή των εχθροπραξιών τη στιγμή μάλιστα που οι ρωσικές δυνάμεις κερδίζουν εδάφη, αφού κάτι τέτοιο θα επέτρεπε στα εξαντλημένα ουκρανικά στρατεύματα να κάνουν ένα διάλειμμα ώστε να ξεκουραστούν και να επανεξοπλιστούν.

Η προσεκτική αυτή προσέγγιση από πλευρά της Ρωσίας αντικατοπτρίζει την επίγνωση που έχει ο Πούτιν ότι μια ωμή απόρριψη της αμερικανικής πρότασης θα μπορούσε να ανατρέψει τις δοκιμαστικές προσπάθειες εξομάλυνσης των δεσμών Ρωσίας-ΗΠΑ. Είναι μάλιστα πολύ πιθανό ο ίδιος να αναζητήσει τους δικούς του όρους, όπως εξηγούν οι αναλυτές.

Τι θέλει ο Πούτιν;

Οι βασικοί στόχοι του Βλαντιμίρ Πούτιν παραμένουν οι ίδιοι με αυτούς που δήλωσε όταν εξαπέλυσε την επίθεση στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022: Να παραιτηθεί η Ουκρανία από την ένταξη στο ΝΑΤΟ, να περικόψει δραστικά τον στρατό της και να προστατέψει τη ρωσική γλώσσα και τον πολιτισμό της. Επιπλέον, θέλει το Κίεβο να αποσύρει τις δυνάμεις του από τις τέσσερις περιοχές που έχει καταλάβει η Μόσχα, αλλά που δεν τις ελέγχει πλήρως.

Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει επίσης ότι οποιαδήποτε πιθανή ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει το «ξεπάγωμα» των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από τη Δύση και να υπάρξει η άρση και κάποιων άλλων κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ και την ΕΕ.

Ο Πούτιν έχει επανειλημμένα τονίσει επίσης την ανάγκη «να αφαιρεθούν οι βαθύτερες αιτίες της κρίσης», μια αναφορά στην απαίτηση του Κρεμλίνου να ανακληθεί η συσσώρευση στρατιωτικού δυναμικού του ΝΑΤΟ κοντά στα ρωσικά σύνορα την οποία και περιγράφει ως σημαντική απειλή για την ασφάλειά του.

Ο ηγέτης του Κρεμλίνου υποστήριξε ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι του οποίου η θητεία έληξε πέρυσι, δεν έχει τη νομιμότητα να υπογράψει μια ειρηνευτική συμφωνία. Το Κίεβο από την πλευρά του υποστηρίζει ότι οι εκλογές είναι αδύνατο να διεξαχθούν εν μέσω πολέμου. Αλλά και ο Τραμπ έχει αναφερθεί στην ανάγκη διεξαγωγής εκλογών στην Ουκρανία.

Τι άλλο θα μπορούσε να απαιτήσει η Μόσχα;

Αντί όμως ο Βλαντιμίρ Πούτιν να απορρίψει εντελώς την προτεινόμενη εκεχειρία, θα μπορούσε να θέσει τους δικούς του όρους.

Ο σχολιαστής που υποστηρίζει το Κρεμλίνο Σεργκέι Μάρκοφ είπε ότι η Μόσχα θα μπορούσε να συμφωνήσει σε εκεχειρία εάν οι σύμμαχοι της Ουκρανίας σταματήσουν τις προμήθειες όπλων στο Κίεβο. Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι ξανάρχισαν τις αποστολές όπλων και την ανταλλαγή πληροφοριών με το Κίεβο στη συμφωνία που σύναψαν στη Σαουδική Αραβία.

«Η Ρωσία θα μπορούσε να πει "ναι, αλλά" στην κατάπαυσης του πυρός, αποδεχόμενη εκεχειρία 30 ημερών υπό τον όρο ότι θα επιβληθεί εμπάργκο στις προμήθειες όπλων στην Ουκρανία», έγραψε ο Μάρκοφ.

Μια άλλη επιθυμία της Μόσχας είναι οι προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία, οι οποίες θα ήταν δυνατές μετά την άρση του στρατιωτικού νόμου από την Ουκρανία.

«Η ειρήνη θα επέτρεπε στη Ρωσία να επηρεάσει την ουκρανική πολιτική και να χρησιμοποιήσει ειρηνικά μέσα για να εξασφαλίσει φιλικές σχέσεις», είπε ο Μάρκοφ.

Ο ειδικός στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, με έδρα τη Μόσχα, Αλεξέι Ναούμοφ προέβλεψε επίσης ότι η Ρωσία πιθανότατα θα αποδεχτεί την πρόταση κατάπαυσης του πυρός εάν αυτή οδηγήσει σε εκλογές στην Ουκρανία.

«Υπάρχει ένα παράδοξο σε αυτές τις συνομιλίες και τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες – η Ουκρανία και η Ρωσία διεκδικούν την προσοχή του Ντόναλντ Τραμπ και επιδιώκουν να βελτιώσουν τις θέσεις τους με τη βοήθειά του», είπε ο Ναούμοφ.

Ο Σαμ Γκριν του Κέντρου Ανάλυσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής με έδρα την Ουάσιγκτον δήλωσε ότι θα ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς τον Πούτιν να λέει ένα κατηγορηματικό «όχι» στην πρόταση κατάπαυσης του πυρός, προσθέτοντας ότι ο ηγέτης του Κρεμλίνου «έχει ήδη επιτύχει κατά κάποιο τρόπο περισσότερα μέσω αυτής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης…», περιγράφοντας μια σύντομη διακοπή της στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία και τη συζήτηση για την άρση των κυρώσεων ως «μεγάλες νίκες» για τη Ρωσία.

Οι δηλώσεις του Πούτιν κατά της προσωρινής εκεχειρίας σημαίνουν απλώς ότι η Ρωσία «δεν είναι πιθανό να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός χωρίς να θέσει τους όρους της στην πορεία», είπε ο Γκριν προσθέτοντας ότι η Μόσχα έχει κάθε λόγο να πιστεύει ότι αν όλο αυτό καταλήξει κάπου τότε αυτή που θα βγει ευνοημένη είναι η ίδια, εφόσον η διαδικασία καθοδηγείται από την Ουάσιγκτον

