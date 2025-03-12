Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, συναντήθηκε σήμερα στην Άγκυρα με τον πρόεδρο της Τουρκίας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από πρόσκληση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με βασικό αντικείμενο τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι συζήτησε με τον Πολωνό πρωθυπουργό πιθανά βήματα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και αντήλλαξε απόψεις σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Ο Ντόναλντ Τουσκ, από την πλευρά του, δήλωσε ότι ζήτησε από τον Ταγίπ Ερντογάν να αναλάβει η Τουρκία «τη μεγαλύτερη δυνατή ευθύνη για την ειρηνευτική διαδικασία, εγγυώμενη τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην ολόκληρη την περιοχή», ενώ είπε ότι η σημερινή συνάντησή του με τον πρόεδρο Ερντογάν αποτελεί «σημείο καμπής».

Ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε θετικό και σημαντικό το γεγονός ότι η Ουκρανία αποδέχθηκε την κατάπαυση του πυρός, τονίζοντας ότι ελπίζει τώρα πως και η Ρωσία θα ανταποκριθεί εποικοδομητικά σε αυτό το βήμα. «Εάν η τελευταία εξέλιξη οδηγήσει τη Ρωσία και την Ουκρανία να επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις, είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε με κάθε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της φιλοξενίας (σ.σ. των συνομιλιών)» προσέθεσε.

Η Τουρκία και η Πολωνία είναι δύο βασικοί σύμμαχοι στην ανατολική και νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ και διαθέτουν τους δύο μεγαλύτερους χερσαίους στρατούς του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, επισήμανε επιπλέον ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τονίζοντας ότι «οι χώρες μας είναι απαραίτητες για το μέλλον της δομής ασφαλείας της Ευρώπης».

Επανέλαβε δε ότι η πλήρης ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει στρατηγικός στόχος της Τουρκίας. «Θέλω να πω ξεκάθαρα για άλλη μια φορά σήμερα ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να αποτρέψει ή και να αντιστρέψει την απώλεια ισχύος και επιρροής της, μπορεί να το κάνει μόνο με την πλήρη ένταξη της Τουρκίας» συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στις ευρωτουρκικές σχέσεις, ο Ντόναλντ Τουσκ εξέφρασε την ελπίδα ότι η πορεία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει μια ρεαλιστική και απτή διαδικασία και σημείωσε ότι η Πολωνία υποστήριζε πάντα την Τουρκία σε αυτό το θέμα και θα συνεχίσει να το κάνει.

Είπε επίσης ότι η Πολωνία και η Τουρκία θα δράσουν από κοινού για τη σταθερότητα στη Συρία.

Οι δύο ηγέτες εξέτασαν και τις δυνατότητες περαιτέρω διεύρυνσης των διμερών σχέσεων, με τον Πολωνό πρωθυπουργό να προτάσσει ότι οι δύο χώρες είναι εταίροι στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

