Ολοκληρώθηκε μετά από εννέα και πλέον ώρες η πρώτη φάση των συνομιλιών ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, η οποία διεξήχθη στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με τις κοινές δηλώσεις Αμερικανών και Ουκρανών, συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός για 30 ημέρες στην Ουκρανία η οποία θα μπορούσε να παραταθεί με κοινή συμφωνία και των δύο πλευρών, με το Κίεβο να αποδέχεται ουσιαστικά την πρόταση της Ουάσινγκτον.

Συμφώνησαν επίσης να υπάρξει το συντομότερο δυνατόν μια συνοπτική συμφωνία για την ανάπτυξη των πολύτιμων γαιών της Ουκρανίας όπως επίσης και να αποκατασταθεί η ανταλλαγή πληροφοριών με τις ΗΠΑ η οποία είχε διακοπεί. Ακόμη, συμφώνησαν να συνεχιστεί η παροχή βοήθειας στην Ουκρανία.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τα ορυκτά της Ουκρανίας, η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν προχωρήσει η επόμενη φάση της διαπραγμάτευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντιπροσωπεία των ΗΠΑ είναι πιθανόν να μεταβεί το αμέσως επόμενο διάστημα στη Μόσχα, προκειμένου να μεταφέρουν τη συμφωνία και να συζητήσουν τα επόμενα βήματα.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε μετά το τέλος των συνομιλιών ότι «η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο της Ρωσίας, για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία. Η Ουκρανία έχει κάνει ένα θετικό βήμα. Ελπίζουμε να το ανταποδώσουν και οι Ρώσοι. Η καλύτερη χειρονομία καλής θέλησης από τη Μόσχα, είναι να πουν ναι στη συμφωνία. Δεν υπάρχει διορία, αλλά ελπίζουμε να συμφωνήσουν το συντομότερο δυνατό. ΗΠΑ και Ουκρανία θα εργαστούν για να φέρουν μία τελική συμφωνία για τα ορυκτά».

Από την πλευρά του ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Μάικ Βαλτς δήλωσε ότι η Ουκρανία εισήλθε στο τραπέζι των συζητήσεων με συγκεκριμένες προτάσεις και πρόσθεσε ότι οι συζητήσεις παρείχαν ουσιαστικές λεπτομέρειες για το πώς θα τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Επίσης, ανέφερε ότι συζητήθηκαν οι εγγυήσεις ασφαλείας που θα δοθούν στην Ουκρανία.

Ο Βαλτς είπε ακόμη ότι ο ίδιος θα έχει επικοινωνία με το Ρώσο ομόλογό του τις επόμενες μέρες και ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει συνάντηση με τους υπουργούς Εξωτερικών της G7 επίσης τις επόμενες δύο μέρες.

Ζελένσκι: «Θετική πρόταση» η κατάπαυση του πυρός

Αμέσως μετά το τέλος των συνομιλιών ΗΠΑ- Ουκρανίας ο Βολοντίμρ Ζελένσκι ευχαρίστησε την αμερικανική αντιπροσωπεία για τις εποικοδομητικές συζητήσεις στη Σαουδική Αραβία και τόνισε ότι η κατάπαυση του πυρός είναι «μια θετική πρόταση».

Είπε ότι η κατάπαυση του πυρός καλύπτει και την πρώτη γραμμή των μαχών, όχι μόνο τις μάχες από αέρα και θάλασσα.

«Είναι στα χέρια των ΗΠΑ να πείσουν τώρα τη Ρωσία να συμφωνήσει με την κατάπαυση του πυρός».

Ο βοηθός του Ουκρανού προέδρου, Άντριι Γιέρμακ ο οποίος συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ότι η πρόταση για κατάπαυση του πυρός θα δείξει αν η Ρωσία επιθυμεί πράγματι ειρήνη στην περιοχή ή όχι και υπογράμμισε ότι από την πλευρά του το Κίεβο απέδειξε για ακόμα μία φορά ότι θέλει την ειρήνη.

Επιβεβαίωσε δε ότι συζητήθηκαν διάφορες επιλογές για να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία.

