Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν επισκέφθηκε σήμερα στρατεύματα στην περιφέρεια Κουρσκ, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, καθώς τις τελευταίες ημέρες οι ρωσικές δυνάμεις έχουν απελευθερώσει αρκετές από τις περιοχές που κατέλαβαν Ουκρανοί εισβολείς.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του προέδρου Πούτιν στην περιφέρεια Κουρσκ από τότε που ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν απρόσμενη διασυνοριακή επίθεση τον Αύγουστο του 2024.

«Βασίζομαι στο γεγονός ότι όλες οι μάχες που διεξάγουν οι μονάδες μας θα εκπληρωθούν και το έδαφος της περιοχής του Κουρσκ σύντομα θα απελευθερωθεί πλήρως από τον εχθρό» δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Υπογραμμίζοντας πως τα ρωσικά στρατεύματα οφείλουν να απελευθερώσουν πλήρως την περιφέρεια Κουρσκ, ο πρόεδρος Πούτιν τόνισε επίσης ότι οι στρατιώτες που θα συλληφθούν θα αντιμετωπιστούν ως «τρομοκράτες», δηλαδή όχι ως αιχμάλωτοι πολέμου.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Ρωσίας, Βαλέρι Γκερασίμοφ ανέφερε στον πρόεδρο Πούτιν πως οι ουκρανικές δυνάμεις είναι περικυκλωμένες, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

«Ο ουκρανικός στρατός, βλέποντας τη ματαιότητα της περαιτέρω αντίστασης, άρχισε να παραδίδεται. Τετρακόσιοι τριάντα μαχητές αιχμαλωτίστηκαν» δήλωσε ο Γκερασίμοφ.

Υπογραμμίζοντας πως τα ρωσικά στρατεύματα οφείλουν να απελευθερώσουν πλήρως την περιφέρεια Κουρσκ, ο πρόεδρος Πούτιν τόνισε ότι οι στρατιώτες που θα συλληφθούν θα αντιμετωπιστούν ως «τρομοκράτες», δηλαδή όχι ως αιχμάλωτοι πολέμου.

Διοικητής ουκρανικού στρατού: Η Ουκρανία θα συνεχίσει να πολεμά στο Κουρσκ

Την ίδια ώρα, ο ανώτατος διοικητής του στρατού της Ουκρανίας Ολεξάντρ Σίρσκι δήλωσε ότι τα στρατεύματά του θα συνεχίσουν να πολεμούν στην περιοχή του Κουρσκ «όσο είναι απαραίτητο».

«Στην πιο δύσκολη κατάσταση, προτεραιότητά μου ήταν και παραμένει να σώσω τις ζωές Ουκρανών στρατιωτών. Προς τούτο, οι μονάδες των αμυντικών δυνάμεων, εάν χρειαστεί, ελίσσονται σε ευνοϊκότερες θέσεις» επισήμανε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.