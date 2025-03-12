Σύμφωνα με ανακοίνωση του Βατικανού, ακτινογραφία θώρακος που πραγματοποιήθηκε χθες, επιβεβαίωσε τη βελτίωση της κατάστασης της υγείας του πάπα Φραγκίσκου, η οποία είχε καταγραφεί και τις περασμένες ημέρες.

Όπως υπογραμμίζεται «η κατάσταση του ποντίφικα παρέμεινε σταθερή, λαμβάνοντας υπόψη ένα ευρύτερο, πολύπλοκο πλαίσιο».

Κατά της διάρκεια της ημέρας στον πάπα χορηγήθηκε οξυγόνο υψηλής ροής, ενώ τη νύχτα συνεχίζεται ο μη επεμβατικός αερισμός.

Σήμερα ο Φραγκίσκος έκανε ασκήσεις φυσιοθεραπείας και για τη βελτίωση της αναπνοής, μέσω κλειστού κυκλώματος παρακολούθησε τις προσευχές για τη Σαρακοστή στο Βατικανό, κοινώνησε και προσευχήθηκε στο παρεκκλήσι δίπλα στο δωμάτιό του.

Τις τελευταίες ώρες, τέλος, άρχισαν να φτάνουν στον Αργεντινό ποντίφικα, ευχές από όλο τον κόσμο, για τα δώδεκα χρόνια από την εκλογή του απ' το κονκλάβιο, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαρτίου του 2013.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.