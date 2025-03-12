Λογαριασμός
Κουρσκ: 430 Ουκρανοί στρατιώτες αιχμαλωτίστηκαν

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του προέδρου Πούτιν στην περιφέρεια Κουρσκ από τότε που ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν απρόσμενη διασυνοριακή επίθεση

Κουρσκ

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του ρωσικού στρατού Βαλέρι Γκεράσιμοφ ανακοίνωσε σήμερα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι 430 Ουκρανοί στρατιώτες αιχμαλωτίστηκαν κατά την πρόσφατη προώθηση των ρωσικών δυνάμεων στην περιοχή του Κουρσκ.

«Οι Ουκρανοί στρατιώτες, βλέποντας ότι ήταν μάταιο να συνεχίσουν την αντίσταση, άρχισαν να παραδίδονται και 430 αιχμαλωτίστηκαν», είπε ο Γκεράσιμοφ, οι δηλώσεις του οποίου αναμεταδοθήκαν από τη ρωσική τηλεόραση.

Ο Πούτιν είπε ότι οι αιχμάλωτοι αυτοί θα αντιμετωπιστούν ως "τρομοκράτες".

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

