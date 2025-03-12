Κουρσκ: 430 Ουκρανοί στρατιώτες αιχμαλωτίστηκαν

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του ρωσικού στρατού Βαλέρι Γκεράσιμοφ ανακοίνωσε σήμερα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι 430 Ουκρανοί στρατιώτες αιχμαλωτίστηκαν κατά την πρόσφατη προώθηση των ρωσικών δυνάμεων στην περιοχή του Κουρσκ.

«Οι Ουκρανοί στρατιώτες, βλέποντας ότι ήταν μάταιο να συνεχίσουν την αντίσταση, άρχισαν να παραδίδονται και 430 αιχμαλωτίστηκαν», είπε ο Γκεράσιμοφ, οι δηλώσεις του οποίου αναμεταδοθήκαν από τη ρωσική τηλεόραση.

Ο Πούτιν είπε ότι οι αιχμάλωτοι αυτοί θα αντιμετωπιστούν ως "τρομοκράτες".

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.