Εκπρόσωποί μας μεταβαίνουν στη Ρωσία αυτή τη στιγμή μου μιλάμε για να συζητήσουν την πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφος από το Οβάλ Γραφείο του κατά τη συνάντηση που είχε με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό, Μιχόλ Μάρτιν.

Όπως είπε ο Τραμπ έχει λάβει «θετικά μηνύματα» σχετικά με το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός, «αλλά ένα θετικό μήνυμα δεν σημαίνει τίποτα», συμπλήρωσε.

«Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή κατάσταση» είπε και τόνισε ότι οι ΗΠΑ μπορούν να ασκήσουν πίεση στη Ρωσία «αλλά ελπίζουμε ότι δεν θα κριθεί απαραίτητο».

«Ας ελπίσουμε ότι μπορούμε να επιτύχουμε μια κατάπαυση του πυρός από τη Ρωσία. Εάν το κάνουμε, νομίζω ότι θα έχουμε καταφέρει το 80% ώστε να τελειώσει αυτό το φρικτό λουτρό αίματος.»

Παράλληλα, ο αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι μπορεί να επιβληθούν «καταστροφικές» κυρώσεις για τη Ρωσία εάν αποτύχουν οι συνομιλίες και επιλέξουν να συνεχίσουν τον πόλεμο.

«Υπάρχουν πράγματα που μπορείτε να κάνετε που δεν θα ήταν ευχάριστα από οικονομική άποψη. Μπορώ και εγώ να τα κάνω. Θα ήταν πολύ κακό για τη Ρωσία. Δεν θέλω να το κάνω αυτό, γιατί θέλω να έχω ειρήνη» είπε χαρακτηριστικά.

«Κοντεύουμε να κάνουμε ίσως κάτι [για την Ουκρανία]», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, σημειώνοντας ότι πιστεύει ότι η κάποτε «δύσκολη» ουκρανική πλευρά έχει αλλάξει νοοτροπία.

«Είχα κάποιον [Ζελένσκι] που δεν φαινόταν να θέλει ειρήνη. Τώρα έχει συμφωνήσει για ειρήνη», δήλωσε. «Λοιπόν, θα δούμε».

Για τους δασμούς που ανακοίνωσε η ΕΕ

Ο αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε επίσης τον ιρλανδό πρωθυπουργό πως θα αντιδράσει στην επιβολή δασμών που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως αντίποινα για τους δασμούς των ΗΠΑ στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου.

Ερωτηθείς εάν σκοπεύει να αντιδράσει στην απόφαση των Βρυξελλών, ο Τραμπ απάντησε: «φυσικά, θα απαντήσουμε». Για ακόμη μια φορά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ καταφέρθηκε εναντίον της ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι «δημιουργήθηκε προκειμένου να εκμεταλλευτεί τις ΗΠΑ. Εκμεταλλεύεται τις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Θα κερδίσουμε αυτήν την οικονομική μάχη», δήλωσε με σιγουριά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, κατηγορώντας την ΕΕ για επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εταιρειών. Επικαλούμενος το πρόστιμο ύψους 16 δισ. δολαρίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Apple, ο Τραμπ σημείωσε πως η εταιρεία είχε «πολύ άσχημη μεταχείριση» και συμπλήρωσε ότι η ΕΕ βάζει «στο στόχαστρο αμερικανικές εταιρείες».

«Νομίζω ότι οι Ιρλανδοί αγαπούν τον Τραμπ»

Όσον αφορά την Ιρλανδία, ο Τραμπ ξεκίνησε εξαπολύοντας επίθεση στους Ιρλανδούς κατηγορώντας τους ότι έχουν κλέψει αμερικανικές φαρμακευτικές εταιρείες και φόρους που θα έπρεπε να πληρώσουν στις ΗΠΑ.

«Οι Ιρλανδοί είναι έξυπνοι, ναι, έξυπνοι άνθρωποι. Πήρατε τις φαρμακευτικές μας εταιρείες και άλλες εταιρείες», είπε και πρόσθεσε:

«Και αυτό το όμορφο νησί με 5 εκατομμυρίων κατοίκων, έχει ολόκληρη τη φαρμακοβιομηχανία των ΗΠΑ».

Ωστόσο, τόνισε στη συνέχεια ότι «οι Ιρλανδοί αγαπούν τον Τραμπ. Κερδίσαμε τους Ιρλανδούς με έναν τεράστιο αριθμό ψήφων. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ» είπε.

«Έχω πάει εκεί πολλές φορές, όπως γνωρίζετε, και δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα για να βλάψουμε την Ιρλανδία», είπε, προσθέτοντας ότι ίσως αν «στραγγίξει» την Ιρλανδία από όλες τις φαρμακευτικές εταιρείες θα μπορούσε να είχε χάσει την ψήφο τους.

Από την πλευρά του ο Ιρλανδός πρωθυπουργός απάντησε στον Τραμπ λέγοντας ότι οι ιρλανδικές αεροπορικές εταιρείες Ryanair και Aercap, είναι οι μεγαλύτεροι αγοραστές αεροσκαφών Boeing.

«Είναι ένα ελάχιστα γνωστό γεγονός. Δεν προκύπτει από διαφορετικά στατιστικά στοιχεία», είπε προσθέτοντας ότι περίπου 700 ιρλανδικές εταιρείες με έδρα τις ΗΠΑ δημιουργούν «χιλιάδες θέσεις εργασίας» για τους Αμερικανού.

Πηγή: skai.gr

