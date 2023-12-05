Ο οίκος Moody's μείωσε σε αρνητική την προοπτική του αξιόχρεου της Κίνας

Ο οίκος αξιολόγησης Moody's υποβάθμισε σήμερα την προοπτική του αξιόχρεου της Κίνας σε αρνητική από σταθερή, επικαλούμενος χαμηλότερη μεσοπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη και τον κίνδυνο από μια μείζονα διόρθωση στον εκτεταμένο τομέα ακινήτων της χώρας.

Η υποβάθμιση αντανακλά αυξανόμενες ενδείξεις ότι οι αρχές θα πρέπει να παράσχουν οικονομική στήριξη σε υπερχρεωμένες τοπικές κυβερνήσεις και κρατικές εταιρείες, δημιουργώντας εκτεταμένους κινδύνους για τη δημοσιονομική, οικονομική και θεσμική ισχύ της Κίνας, αναφέρει ο Moody's σε δήλωση που εξέδωσε.

«Η αλλαγή της προοπτικής αντανακλά επίσης τους αυξημένους κινδύνους που σχετίζονται με δομικά και επίμονα χαμηλότερη μεσοπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη και συνεχιζόμενη συρρίκνωση του τομέα ακινήτων», αναφέρει ο Moody's.

Το κινεζικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε πως είναι απογοητευμένο από την υποβάθμιση στην οποία προχώρησε ο Moody's και πρόσθεσε πως η κινεζική οικονομία θα διατηρήσει μια θετική τάση. Υποστήριξε επίσης πως οι κίνδυνοι για τον τομέα των ακινήτων και για τις τοπικές κυβερνήσεις είναι ελεγχόμενοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.