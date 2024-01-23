Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός Γκάρι Γκράχαμ, ο οποίος έγινε περισσότερο γνωστός από το Star Trek.

Η πρώην σύζυγός του Σούζαν Λαβέλ έκανε γνωστή την είδηση του θανάτου, με ανάρτησή της στο facebook παραθέτοντας ένα συγκινητικό αφιέρωμα.

Η ίδια δεν αποκάλυψε την αιτία του θανάτου του, ωστόσο μοιράστηκε τρία στιγμιότυπα του ηθοποιού με τη λεζάντα: «Με βαθιά θλίψη λέω ότι ο Gary Graham, ο πρώην σύζυγός μου, καταπληκτικός ηθοποιός και πατέρας του πανέμορφου μοναχοπαίδιού μας, Haylee Graham, πέθανε σήμερα. Είμαστε εντελώς συντετριμμένοι, ειδικά η κόρη μας Haley. Η σύζυγός του, Μπέκυ ήταν δίπλα του».

Η Λαβέλ συμπεριέλαβε ένα στιγμιότυπο της κόρης τους Hayley με τον Gary σε γύρισμα ενώ ζήτησε από τους ακόλουθούς της να την κρατούν στις σκέψεις τους και κατέληξε: «Πέταξε ψηλά στους ουρανούς Γκαρ! Ευχαριστώ για το ταξίδι μας και ευχαριστώ για τα δώρα που μου άφησες στην υποκριτική, την αγάπη μου για τα άλογα και το πιο σημαντικό, την κόρη μας».

Πηγή: skai.gr

