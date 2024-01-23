Μπορέλ: Το Ισραήλ δεν μπορεί να ασκήσει βέτο στο δικαίωμα αυτοδιάθεσης των Παλαιστινίων

Το Ισραήλ δεν μπορεί να έχει «δικαίωμα βέτο» όσον αφορά το δικαίωμα των Παλαιστινίων στο δικό τους κράτος, δήλωσε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοσέπ Μπορέλ.

«Ένα πράγμα πρέπει να γίνει σαφές: το Ισραήλ δεν μπορεί να έχει δικαίωμα βέτο στο δικαίωμα αυτοδιάθεσης του παλαιστινιακού λαού», είπε ο Μπορέλ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στις Βρυξέλλες, μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Σάμεχ Σούκρι.

«Τα Ηνωμένα Έθνη αναγνωρίζουν και έχουν αναγνωρίσει κατ’ επανάληψη το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του παλαιστινιακού λαού. Κανείς δεν μπορεί να θέσει βέτο σε αυτό», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του Μπορέλ έγιναν μία ημέρα μετά τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών των χωρών της ΕΕ, στην οποία έλαβε μέρος και ο Ισραηλινός ομόλογός του, ο Ισραέλ Κατζ. Οι Ευρωπαίοι επέμειναν ότι είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί η λύση των δύο κρατών, ενός παλαιστινιακού και ενός ισραηλινού, για να τερματιστεί ο πόλεμος και να αποκατασταθεί η σταθερότητα στην περιοχή. Η προοπτική αυτή απορρίπτεται μέχρι στιγμής από το Ισραήλ, όπως επανέλαβε την Πέμπτη ο πρωθυπουργός του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός υπουργός είπε από την πλευρά του ότι πήγε στις Βρυξέλλες για να εξασφαλίσει τη στήριξη των Ευρωπαίων στον πόλεμο που διεξάγει η χώρα του για να «διαλύσει» τη Χαμάς και να επιτύχει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται ακόμη από την παλαιστινιακή οργάνωση στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

