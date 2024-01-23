Ο Γερμανός παραγωγός Φρανκ Φάριαν, ο άνδρας πίσω από την επιτυχία του διάσημου συγκροτήματος της ντίσκο Boney M. και του διδύμου των Milli Vanilli, απεβίωσε σε ηλικία 82 ετών, στο διαμέρισμά του στο Μαϊάμι (ΗΠΑ), ανακοίνωσε σήμερα η οικογένειά του.

Γεννηθείς στη μικρή πόλη Κιρν (δυτική Γερμανία), στις 18 Ιουλίου του 1941, θεωρείται ως ο Γερμανός παραγωγός που έχει καταγράψει τις περισσότερες επιτυχίες στη διεθνή σκηνή, με πάνω από 800 εκατομμύρια πωλήσεις ηχογραφήσεων.

Ο Φρανκ Φάριαν, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Φραντς Ρόιτερ, ξεκίνησε ως μάγειρας προτού ιδρύσει το 1961 ένα μουσικό συγκρότημα, τους "Frankie und die Schatten", με το οποίο ξεκίνησε τη μουσική καριέρα του.

Αργότερα γνώρισε τη δόξα, με την επιτυχία των Boney M., του συγκροτήματος της ντίσκο της δεκαετίας του 1970, το οποίο δημιούργησε από το μηδέν και για το οποίο έγραψε ορισμένα τραγούδια και ηχογράφησε ο ίδιος τα φωνητικά στο στούντιο.

Τα κομμάτια "Daddy Cool", "Ma Baker", "Sunny" και "Rasputin" έχουν αναδειχθεί σε διαχρονικές, cult επιτυχίες.

Ο Φρανκ Φάριαν κατάφερε επίσης να ταράξει τα νερά της παγκόσμιας μουσικής σκηνής με το δίδυμο των Milli Vanilli, που αναστάτωσε το τοπίο της ποπ το 1988 με την επιτυχία "Girl You Know It's True".

Όμως, αυτή η επιτυχία είχε μια σκανδαλώδη τροπή, όταν ο παραγωγός, στα τέλη της δεκαετίας του 1990, παραδέχθηκε στον Τύπο ότι οι φωνές των τραγουδιστών δεν ήταν εκείνες που ακούγονταν στο άλμπουμ και ότι σε όλες τις συναυλίες τους τραγουδούσαν play-back.

Μετά τις αποκαλύψεις, το δίδυμο, ο Γάλλος Φαμπ Μορβάν και ο Γερμανός Ρομπ Πιλάτους, αναγκάστηκε να επιστρέψει το Γκράμι του.

Με τίτλο "Milli Vanilli", ένα ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε στην πλατφόρμα Paramount+, αφηγήθηκε πρόσφατα την ιστορία αυτού του συγκροτήματος. Ο Φρανκ Φάριαν, ο οποίος αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ, κατηγορούσε την προφορά των δύο μελών του συγκροτήματος, τη βαυαρική του Πιλάτους και τη γαλλική του Μορβάν, όπως περιέγραφε στην ταινία η βοηθός και πρώην ερωμένη του παραγωγού Ίνγκριντ Σέγκιεθ.

