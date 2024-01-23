Τουλάχιστον τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός του σεισμού 7,1 βαθμών που συγκλόνισε την κινεζική επαρχία Σιντζιάνγκ στις 02:09 τα ξημερώματα της Τρίτης (τοπική ώρα, 20:09 της Δευτέρας στην Ελλάδα), σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Πέντε χωριά, που βρίσκονται σε ακτίνα 20 χιλιομέτρων από το επίκεντρο του σεισμού, υπέστησαν τις σημαντικότερες καταστροφές. Σύμφωνα με ενημέρωση των περιφερειακών αρχών, 47 κτίρια κατέρρευσαν και άλλα 78 υπέστησαν σημαντικές ζημιές, ενώ 12.426 άνθρωποι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Ο σεισμός αναστάτωσε τους κατοίκους της Αλμάτι, της πολυπληθέστερης πόλης του Καζακστάν, όπου αναφέρθηκαν περισσότεροι από 40 τραυματισμοί. Έγινε επίσης αισθητός στο Κιργιστάν και στο Ουζμπεκιστάν.

Τον προηγούμενο μήνα, σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών στην επαρχία Γκανσού της βορειοδυτικής Κίνας είχε στοιχίσει τη ζωή σε 148 ανθρώπους. Ήταν ο φονικότερος σεισμός στην Κίνα από το 2014, όταν περισσότεροι από 600 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επαρχία Γιουνάν (νοτιοδυτικά).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

