Επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο στη μεγάλη πυρκαγιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, καθώς η Πυροσβεστική εντόπισε τρεις απανθρακωμένες σορούς στις στάχτες. Οι έρευνες για τον εντοπισμό των άλλων δύο αγνοουμένων συνεχίζονται.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το εργοστάσιο τυλίχτηκε στις φλόγες τα ξημερώματα της Δευτέρας, υπό άγνωστες συνθήκες. Την ώρα της εκδήλωσης της φωτιάς 13 άτομα βρίσκονταν στον χώρο του εργοστασίου. Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε νωρίτερα στον ΣΚΑΪ πως «στο νοσοκομείο Τρικάλων έχουν μεταφερθεί 6 εργαζόμενοι και ένας πυροσβέστης. Είναι καλά στην υγεία τους, έχουν κυρίως αναπνευστικά προβλήματα».

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έκανε λόγο για ένα τραγικό περιστατικό, επιβεβαιώνοντας τον αριθμό των αγνοουμένων γυναικών, ενώ επισήμανε πως καταβάλλονται προσπάθειες «να σβήσει η φωτιά ώστε οι πυροσβέστες να μπουν στον χώρο να αναζητήσουν τις εργαζόμενες».

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα, καθώς και μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ, ενώ στην περιοχή σπεύδει και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού από τη Λαμία για να διερευνήσει όλα τα ενδεχόμενα.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα και επιχειρούν συνολικά 40 #πυροσβέστες με 13 #οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 26, 2026

Σύμφωνα με το trikalaola.gr, η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα μετά από εκκωφαντική έκρηξη στις εγκαταστάσεις. Με την έκρηξη, έπεσε μέρος της σκεπής και ξέσπασε φωτιά στο κτίριο.

Όπως μετέδωσε ο ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ, Πάνος Γαρουφαλιάς, η Πυροσβεστική καλείται να ερευνήσει πώς ξεκίνησε η φωτιά στο υπόγειο του εργοστασίου, ενώ σημειώνει πως δεν υπήρχαν φιάλες υγραερίου στον χώρο. Η έκρηξη μάλιστα ήταν τόσο μεγάλη που ακούστηκε στα γύρω χωριά αλλά και στα Τρίκαλα.



Στο σημείο είναι οι ιδιοκτήτες της βιομηχανίας απαρηγόρητοι καθώς και μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής από Τρίκαλα και από όλη τη Θεσσαλία.

Στο σημείο και η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή και ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής της Α.Δ. Τρικάλων Αθανάσιος Καππάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.