Με ραγδαίους ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, ενώ σήμερα αναμένεται να καταθέσουν και οι 7 εργαζόμενοι που σώθηκαν με ελαφρά τραύματα από την τεράστια έκρηξη και τη φωτιά στις εγκαταστάσεις.

Στις εικόνες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ φαίνεται πως καπνοί συνεχίζουν να βγαίνουν και σήμερα από το εργοστάσιο. Η Πυροσβεστική παραμένει στο σημείο και από το πρωί βαριά μηχανήματα απομακρύνουν τα συντρίμμια από την πτέρυγα του εργοστασίου που έγινε στάχτη.

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ, Χρήστο Νικολαΐδη, η ισχυρή έκρηξη έγινε στη γραμμή παραγωγής, όπου βρίσκονταν οι φούρνοι, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι εργαζόμενες, ενώ ακόμα δεν έχει εντοπιστεί η σορός της 5ης γυναίκας. Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου είναι παρών για να ενημερώσει τις Αρχές.

Παράλληλα, αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων αναμένεται να πάει σήμερα στην εισαγγελία για να ζητήσει από τις εισαγγελικές αρχές να συμμετέχει και δικός τους πραγματογνώμονας, για να έχουν εικόνα για τις έρευνες.

Στις 11 το πρωί αναμένεται και διαμαρτυρία στο κέντρο των Τρικάλων από εργατικά σωματεία και συνδικάτα με αίτημα να διαλευκανθούν όλες οι αιτίες της τραγωδίας, ενώ έχει κηρυχτεί και γενική απεργία.





Πηγή: skai.gr

