Ως «εντελώς ακροδεξιά» χαρακτήρισε ο Άδωνις Γεωργιάδης την ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά, που δημοσιεύτηκε χθες Δευτέρα από την ίδια στα social media.

Αναφερόμενος ειδικά στη χρήση του όρου «εθνική προδοσία», ο υπουργός Υγείας δήλωσε στην ΕΡΤ ότι «η Ελλάδα έχει πληρώσει τέτοιους χαρακτηρισμούς με ποτάμια αίματος» και υπογράμμισε πως «δεν πρέπει να εκστομίζονται τέτοιες κατηγορίες τόσο εύκολα».

Ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε ότι από την αρχή έχει επισημάνει πως, εάν η κυρία Καρυστιανού επιλέξει να τοποθετείται καθημερινά πολιτικά, «θα κάνει πολύ καλό σε εμάς και γενικά», προσθέτοντας ωστόσο ότι ο λόγος της φέρει «ακροδεξιό πρόσημο». Όπως είπε, «έχω πει ότι έχει ακροδεξιό πρόσημο ο λόγος της, εκείνη διαμαρτυρήθηκε αλλά η ανάρτησή της είναι εντελώς ακροδεξιά».

Εξηγώντας γιατί θεωρεί προβληματική τη χρήση όρων όπως «προδοσία» και «προδότες», ο αντιπρόεδρος της ΝΔ υπενθύμισε τη δική του στάση στη Συμφωνία των Πρεσπών: «Εγώ που ήμουν στα κάγκελα για τη συμφωνία των Πρεσπών και πήγα στα συλλαλητήρια, έλεγα ότι ο Τσίπρας δεν είναι προδότης».

«Τα ήρεμα νερά είναι η λογική επιλογή, πρέπει να είσαι χαζός για να μην τα θέλεις»

Σε ό,τι αφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι «εάν ένα κυβερνητικό πεδίο έχει αδικηθεί και στην πραγματικότητα οι επιδόσεις μας είναι πολύ καλές είναι η εξωτερική πολιτική». Αναρωτήθηκε, μάλιστα, «υπάρχει κάποιος που εισηγείται τα ταραγμένα νερά, να έχουμε τους στόλους στο Αιγαίο;», τονίζοντας ότι «τα ήρεμα νερά είναι κατά βάση η λογική επιλογή για την Ελλάδα γιατί είμαστε φιλειρηνική δύναμη».

Στο ίδιο πλαίσιο, χαρακτήρισε αβάσιμες τις επικρίσεις κατά του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, λέγοντας πως «το να κατηγορούμε τον Γεραπετρίτη ή τον Μητσοτάκη γιατί έχει πετύχει κάτι που θέλουν και τα 11 εκατ. Έλληνες είναι μπούρδα». Όπως σημείωσε, τα «ήρεμα νερά» ωφελούν τη χώρα «πρώτον γιατί είναι αυτό που αρέσει στην Ελλάδα, δεύτερον γιατί της δίνει χρόνο για να εξοπλίσει τις Ένοπλες Δυνάμεις, τρίτον γιατί η Ελλάδα είναι τουριστική χώρα», καταλήγοντας ότι «πρέπει να είσαι χαζός για να μην θέλεις τα ήρεμα νερά».

Παράλληλα, ανέφερε ότι «θα έρθει και η ώρα του καλωδίου, θα ποντιστεί την κατάλληλη στιγμή», διαβεβαιώνοντας πως «δεν υποχωρεί ούτε χιλιοστό η κυβέρνηση από τα εθνικά δικαιώματα, δεν περιμένουμε την Καρυστιανού να μας το πει».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:

K. Μητσοτάκη, έχετε συμφωνήσει προσεχή συνάντηση σας με τον κ. Ταγίπ Ερντογάν, Πρόεδρο της Τουρκίας, συνάντηση, για την οποία ο κ. Χακάν Φιντάν, Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, μάλιστα δήλωσε: "Να μην σηκωθούμε από το τραπέζι, αν δεν λυθούν τα προβλήματα"

Η συνάντηση άρα αυτή που έχετε αποδεχθεί, είναι μείζονος εθνικής σημασίας, για αυτό και όλοι οι Έλληνες δικαιούμαστε να γνωρίζουμε: (α) ποια τα θέματα προς συζήτηση, ως σας έχουν επίσημα γνωστοποιηθεί, ώστε οι Έλληνες Πολίτες να κρίνουν την ανάγκη ή μη διενέργειας της συνάντησης αυτής∙ και (β) ποιες οι θέσεις της Κυβέρνησής σας επ' αυτών.

Είναι ευνόητο ότι η διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας και η άσκηση των δικαιωμάτων της χώρας από το διεθνές δίκαιο είναι αδιαπραγμάτευτες και οποιαδήποτε απεμπόλησή τους είναι εθνική προδοσία.

— Maria Karystianou (@mkaristianou) January 26, 2026

