Απόλυτη καταστροφή: Συγκλονιστικές εικόνες από την επόμενη μέρα στη «Βιολάντα»

Χάος και απόλυτη καταστροφή: αυτές οι λέξεις είναι λίγες για να περιγράψει κανείς την επόμενη ημέρα της ισχυρής έκρηξης και της φωτιάς στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Καπνοί συνεχίζουν να βγαίνουν και σήμερα από τις εγκαταστάσεις, ενώ στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής αλλά και βαριά οχήματα που απομακρύνουν τα συντρίμμια, μέσα στα οποία σκοτώθηκαν 5 εργαζόμενες γυναίκες.

Δείτε τις συγκλονιστικές εικόνες του πρακτορείου Eurokinissi:

Πηγή: skai.gr

