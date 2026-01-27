Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Σε κλοιό κακοκαιρίας βρίσκεται για τρίτη φορά αυτόν τον μήνα το Ηνωμένο Βασίλειο, με την «Chandra» να σαρώνει τη χώρα φέρνοντας σφοδρές χιονοπτώσεις, βροχές και θυελλώδεις ανέμους.

Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για ριπές που θα αγγίξουν τα 120 χλμ./ώρα και χιονοπτώσεις που σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να φτάσουν τα 20 εκατοστά. Συνολικά 242 σχολεία είναι κλειστά σήμερα στη Βόρεια Ιρλανδία λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της τοπικής κυβέρνησης.

Την ίδια ώρα, έντονες βροχοπτώσεις αναμένονται σε περιοχές της νότιας Αγγλίας όπου το ύψος της βροχής μπορεί να φτάσει τα 30-50 χιλιοστά.

Storm Chandra has hit the UK. @Lauratobin1 has the details. pic.twitter.com/1KpXN0dRwi — Good Morning Britain (@GMB) January 27, 2026

Οι αρχές προειδοποιούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Ενόψει της κακοκαιρίας έκλεισαν αρκετές μεγάλες γέφυρες ενώ σιδηροδρομικές εταιρείες προειδοποιούν ότι «οι κακές καιρικές συνθήκες ενδέχεται να επηρεάσουν τις υπηρεσίες μέχρι το τέλος της ημέρας».

Ο επικεφαλής μετεωρολόγος της βρετανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας, Πολ Γκάντερσεν, δήλωσε: «Οι ισχυροί άνεμοι θα επηρεάσουν περιοχές που είναι ήδη ευάλωτες από την προηγούμενη καταιγίδα Goretti, ενώ οι έντονες βροχοπτώσεις σε κορεσμένο έδαφος αυξάνουν τον κίνδυνο πλημμυρών».



Πηγή: skai.gr

