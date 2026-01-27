Δούκας σε Ανδρουλάκη: «Όχι στο κουκούλωμα» - Οι «δυο ψυχές» του ΠΑΣΟΚ και η απόσταση

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Η προειδοποίηση του Νίκου Ανδρουλάκη που ζήτησε να μπει τέλος στην εσωστρέφεια του κόμματος και έφερε προ των ευθυνών τους όσους βάζουν ζητήματα στρατηγικής στη δημόσια σφαίρα, δεν έμεινε αναπάντητη από τον Χάρη Δούκα και τον Παύλο Γερουλάνο.

«H εσωστρέφεια δεν βοηθά το ΠΑΣΟΚ να πάει μπροστά και το Συνέδριο δεν θα επιτρέψω να γίνει μια ηχώ δωματίου... Με ενότητα και αγώνα γι’ αυτό λέω οποίος σύρει το χαλί είναι υπόλογος και σε μένα και στον κόσμο της δημοκρατικής παράταξης» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο OPEN, για να πάρει την απάντηση λίγο μετά από τον δήμαρχο Αθηναίων που ξεκαθάρισε ότι δεν συμφωνεί με το «κουκούλωμα».

«Είμαστε σε μια διαδικασία προσυνεδριακού διαλόγου επισήμως και θα πάμε σε ένα συνέδριο διαλόγου βαθιά πολιτικό. Τι ακριβώς θα συζητήσουμε αν δεν βάλουμε αυτά τα θέματα; Θα τα κουκουλώσουμε; Eγώ δεν συμφωνώ στο κουκούλωμα. Το κουκούλωμα είναι καθήλωση», σημείωσε ο Χάρης Δούκας στο ΕΡΤnews Radio 105,8.

Ο Χάρης Δούκας φαίνεται αποφασισμένος να καταθέσει την πρόταση του στο συνέδριο για τη μη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ και θέτει εμφατικά το δίλημμα, αφού σε βραδινή του τηλεοπτική συνέντευξη στο Action 24 σημείωσε μεταξύ άλλων ότι αν ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ δεν στηρίξει το ψήφισμα θα είναι σαν να λέει ναι σε συγκυβέρνηση με τη ΝΔ. «Ζητάω τις κρίσιμες αποφάσεις να ναι της βάσης όχι σε συνέδριο γραμμών... Αν ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ πει όχι στο ψήφισμα του άρα (θα πει) ναι στη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων.

Γερουλάνος: Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η πρόθεση μου να βοηθήσω

Πάντως και ο Παύλος Γερουλάνος δεν άφησε αναπάντητα τα καρφιά του προέδρου και ξεκαθάρισε ότι έχει δώσει πολλές μάχες για την παράταξη. «Η πολιτική μου διαδρομή δείχνει ότι δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η πρόθεση μου να βοηθήσω το κόμμα», ανέφερε μεταξύ άλλων οι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ στο KONTRA.

O Παύλος Γερουλάνος επέμεινε ότι πρέπει να ακουστούν οι διαφορετικές φωνές που υπάρχουν μέσα στο κόμμα στο συνέδριο και από κει και πέρα όλοι να υπηρετήσουν ως στρατιώτες του ίδιου εγχειρήματος και τόνισε ότι ο διάλογος δεν είναι αμφισβήτηση, ενώ για μια ακόμη φορά σημείωσε ότι τα όργανα θα πρέπει να συνεδριάζουν με μεγαλύτερη συχνότητα και έβαλε ως ορόσημο το Πάσχα, που όπως εκτιμά η χώρα μπαίνει σε προεκλογική περίοδο.

Οι δυο ψυχές του ΠΑΣΟΚ... και η απόσταση

Έντονα συζητείται στα πασοκικά πηγαδάκια η διαφαινόμενη απόσταση ανάμεσα στον Χάρη Δούκα και την Άννα Διαμαντοπούλου. Φαίνεται ότι η έντονη αντίδραση της υπεύθυνης πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ για τη διαρροή από πλευράς Δούκα της εισήγησης του ενώ ήταν σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΠΑΣΟΚ, ήταν μόνο η αρχή.

Έμπειροι παρατηρητές κατέγραψαν στη χθεσινή τηλεοπτική εμφάνιση του Δημάρχου Αθηναίων τουλάχιστον τρεις αιχμές προς την Άννα Διαμαντοπούλου, την οποία ωστόσο δεν κατονόμασε.

Τα «καρφιά» Δούκα αφορούσαν στο ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, τις θέσεις της πρώην Επιτρόπου για τα ενεργειακά, αλλά και την ανακοίνωση από μέρους της για την κάθοδο στον Νότιο Τομέα της Αθήνας.

Βέβαια πολλοί εκτιμούν ότι και η αναφορά της Άννας Διαμαντοπούλου στο κόσμο του κέντρου κατά τη διάρκεια της περιοδείας της στην Πρέβεζα και την Ηγουμενίτσα ήταν ένα μήνυμα με παραλήπτη τον Χάρη Δούκα.

«Μήπως εμείς το κέντρο πρέπει να το πάρουμε πίσω; Και αντί να θέλουμε να πάρουμε το κέντρο πίσω πυροβολούμε όποιον εκφράζει το κέντρο; Εμείς θέλουμε την αριστερά και θέλουμε το κέντρο αλλιώς δεν γίνεται μεγάλη παράταξη», ανέφερε μεταξύ άλλων η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ.

Εκλογή συνέδρων ΠΑΣΟΚ – Δεν βγήκε λευκός καπνός

Για πέντε ολόκληρες ώρες συνεδρίασε η Οργανωτική επιτροπή Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη με επίδικο τον τρόπο εκλογής συνέδρων για την κορυφαία εσωκομματική διαδικασία του Μαρτίου, με όλα τα στρατόπεδα να ξετυλίγουν τη στρατηγική τους και τελικά να δίνουν ραντεβού για την άλλη Δευτέρα.

Η πρόταση από το στρατόπεδο των προεδρικών είναι ο αριθμός των συνέδρων ανά νομό να βγει με βάση τις δυνάμεις που καταγράφηκαν στις εθνικές εκλογές και τις ευρωεκλογές, με την εσωκομματική αντιπολίτευση να προτείνει την εκλογή με βάση το μητρώο για την ανάδειξη του αρχηγού.

Τελικά, και μετά από πρόταση της Χαράς Κεφαλίδου τα στελέχη κατέληξαν οι εισηγήσεις να κατατεθούν γραπτώς μέχρι το τέλος της εβδομάδας και οι τελικές αποφάσεις να ληφθούν την ερχόμενη Δευτέρα.

Έμπειροι παρατηρητές σχολίαζαν ότι ο τρόπος εκλογής των συνέδρων θα επηρεάσει και την επιρροή των στρατοπέδων στο ανώτατο όργανο του κόμματος, με την πλευρά Ανδρουλάκη να προτάσσει ότι πρέπει να τιμηθούν όσοι έφεραν αποτελέσματα και στις κάλπες έφεραν υψηλά ποσοστά στο ΠΑΣΟΚ. Από την άλλη η εσωκομματική αντιπολίτευση επιμένει ότι με αυτόν τον τρόπο περιοχές όπως π.χ η Κρήτη θα έχει περισσότερους συνέδρους και θα αδικηθεί ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ στην Αττική, που μπορεί σε εθνικές κάλπες το ΠΑΣΟΚ να μην κατέγραψε υψηλά ποσοστά, όμως οι πολίτες τα μέλη και οι φίλοι του κόμματος έδωσαν το παρών στην εσωκομματική διαδικασία.



