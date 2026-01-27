Η πρόσφατη πώληση του διαμερίσματος που διατηρούσε επί σχεδόν τρεις δεκαετίες η Αντζελίνα Τζολί στη Νέα Υόρκη έχει δημιουργήσει πολλά σενάρια σχετικά με την οικονομική της κατάσταση. Η 50χρονη σταρ πούλησε το ακίνητο στην Upper West Side του Μανχάταν το περασμένο καλοκαίρι, χωρίς να αποκαλυφθεί το τίμημα, ενώ η πράξη μεταβίβασης ολοκληρώθηκε επισήμως στις αρχές Αυγούστου.

Σύμφωνα με τα συμβόλαια, πωλήτρια εμφανίζεται η ίδια η Τζολί, με αγοραστή την Ansoniasix, LLC. Το διαμέρισμα βρίσκεται στο ιστορικό κτίριο The Ansonia, επί της Broadway, πρώην ξενοδοχείο και ένα από τα πιο εμβληματικά ακίνητα της περιοχής.

Αν και το ποσό της πώλησης δεν αναφέρεται, εκτιμήσεις από ιστοσελίδες ακινήτων τοποθετούν την αξία του ακινήτου στα 1,8 εκατομμύρια δολάρια. Η Τζολί το είχε αγοράσει το 1997 έναντι 490.000 δολαρίων, με υποθήκη 343.000 δολαρίων, ενώ το 2022 πραγματοποιήθηκαν εργασίες εσωτερικής ανακαίνισης κόστους 35.200 δολαρίων.

Το διαμέρισμα ως «κρησφύγετο» και ο ρόλος των παιδιών της

Σε συνέντευξή της τον Μάρτιο του 2025, η ηθοποιός είχε αποκαλύψει ότι ένας από τους γιους της, που πιστεύεται πως είναι ο Maddox, ζούσε στο διαμέρισμα, χρησιμοποιώντας το ως προσωπικό καταφύγιο. Ο Maddox, σήμερα 24 ετών, είναι το μεγαλύτερο από τα έξι παιδιά που έχει αποκτήσει η Τζολί με τον πρώην σύζυγό της, Μπραντ Πιτ.

Το πρώην ζευγάρι έχει επίσης τον Pax, τη Zahara, τη Shiloh και τα 17χρονα δίδυμα Knox και Vivienne. Πηγές αναφέρουν ότι αρκετά από τα παιδιά έχουν πλέον φτιάξει τα δικά τους προγράμματα και τη ζωή τους, γεγονός που επηρεάζει και τις αποφάσεις της Τζολί σχετικά με το πού θα ζήσει στο μέλλον.

Σκέψεις αποχώρησης από την Καλιφόρνια

Παράλληλα με την πώληση στη Νέα Υόρκη, η Τζολί φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να πουλήσει και την έπαυλή της στο Λος Άντζελες, αξίας 24,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται για το ιστορικό Cecil B. DeMille estate, με έξι υπνοδωμάτια και δέκα μπάνια, το οποίο αγόρασε το 2017 με δάνειο 8 εκατομμυρίων δολαρίων από τον Πιτ.

Η ίδια έχει δηλώσει ανοιχτά ότι η παραμονή της στην Καλιφόρνια συνδεόταν με όρους του διαζυγίου της και ότι σχεδίαζε να φύγει όταν όλα τα παιδιά της θα είχαν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, κάτι που θα συμβεί φέτος τον Ιούλιο με τα δίδυμα.

Σε συνεντεύξεις της έχει αναφέρει ότι σκοπεύει να περνά σημαντικό χρόνο στην Καμπότζη, ενώ πηγές κάνουν λόγο και για ενδιαφέρον της για τη Γαλλία και χώρες της Αφρικής. Μετά την υιοθεσία του Maddox το 2002, η Τζολί αγόρασε παραδοσιακή κατοικία στην Καμπότζη και αργότερα περισσότερα από 148.000 στρέμματα γης για τη δημιουργία καταφυγίου άγριας ζωής.

Οικονομική πίεση και η συνεχιζόμενη νομική διαμάχη με τον Πιτ

Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα συνδέουν τις πρόσφατες κινήσεις της Τζολί με αυξημένη οικονομική πίεση, κυρίως λόγω της πολυετούς νομικής διαμάχης με τον Πιτ για το Château Miraval, στη Γαλλία. Το οινοποιείο, αξίας περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σφοδρής αντιπαράθεσης μεταξύ τους.

Η υπόθεση περιλαμβάνει αγωγές δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων, αμφισβητούμενες πωλήσεις μετοχών και συνεχή δικαστικά έξοδα, τα οποία, σύμφωνα με πηγές, έχουν επιβαρύνει σοβαρά τα οικονομικά της ηθοποιού. Παρά το γεγονός ότι δεν αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο χρεοκοπίας, άνθρωποι από το περιβάλλον της αναφέρουν ότι η διατήρηση του τρόπου ζωής της στο Λος Άντζελες γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη.

Οικονομικά προβλήματα καταγράφονται και στο κοινωφελές Ίδρυμα Τζολί-Πιτ, το οποίο παρουσίασε αρνητικό ισοζύγιο το 2024, παρά το γεγονός ότι διατηρεί περιουσιακά στοιχεία άνω του 1,6 εκατ. δολαρίων. Η δικαστική διαμάχη για το Miraval αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον έως το 2027.

