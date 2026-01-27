To καλύτερο δ’ τρίμηνο στην ιστορία της σε ό,τι αφορά την παραγωγή σημείωσε το 2025 η Energean plc, επιτυγχάνοντας σημαντική αύξηση της παραγωγής της, κατά 12% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά, μη ελεγμένα στοιχεία που ανακοίνωσε η εταιρεία ενόψει της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων του 2025 στις 19 Μαρτίου 2026, μαζί με τις προβλέψεις για το 2026.

Η μέση παραγωγή του Ομίλου σε ποσοστό συμμετοχής (Working Interest – “W.I.”) για το σύνολο του 2025 ανήλθε σε 154 kboed (85% φυσικό αέριο), αντανακλώντας την ισχυρή απόδοση κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ιδίως στο Ισραήλ, με αποτέλεσμα η συνολική παραγωγή του Ομίλου να διαμορφωθεί στο ανώτατο όριο του αναθεωρημένου εύρους καθοδήγησης των 145–155 kboed. παραμένοντας σταθερή σε σύγκριση με το 2024, παρά την προσωρινή αναστολή δραστηριοτήτων στο Ισραήλ τον Ιούνιο, κατόπιν οδηγίας του Υπουργείου Ενέργειας και Υποδομών λόγω περιφερειακών γεωπολιτικών εξελίξεων.

Τα δε έσοδα από πωλήσεις της εταιρεία για το 2025 ανήλθαν σε 1,716 δισ. δολάρια και το προσαρμοσμένο EBITDAX σε 1,112 δισ. δολάρια, στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος.

Ο Mαθιός Ρήγας, Διευθύνων Σύμβουλος της Energean, σχολίασε: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ένα εξαιρετικό τέταρτο τρίμηνο, κατά τη διάρκεια του οποίου επιτύχαμε αύξηση της παραγωγής κατά 12% σε ετήσια βάση, με μέσο όρο 162 χιλιάδες βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου την ημέρα (kboed) για το τρίμηνο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η μέση ετήσια παραγωγή να ανέλθει σε 154 kboed (113 kboed από το Ισραήλ), που ήταν στο ανώτερο όριο των τελευταίων προβλέψεων μας για την παραγωγή.

Σε συνδυασμό με την ισχυρή λειτουργική απόδοση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και τη συνεχή μας πειθαρχία όσον αφορά τα έξοδα, αυτό μας επέτρεψε να διατηρήσουμε τα έσοδα από τις πωλήσεις και το προσαρμοσμένο EBITDAX σε επίπεδα αντίστοιχα με τα περσινά, παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις και τις μακροοικονομικές πιέσεις, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των τιμών του πετρελαίου σε ετήσια βάση. Η επιχείρηση συνεχίζει να παραμένει ανθεκτική χάρη στις μακροπρόθεσμες συμβάσεις φυσικού αερίου, με συμβάσεις αξίας άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τις επόμενες δύο δεκαετίες».

«Το 2026 ξεκίνησε με ισχυρές πωλήσεις στο Ισραήλ, οι οποίες ανήλθαν σε μέσο όρο 132 kboed μέχρι σήμερα τον Ιανουάριο. Αυτό θα είναι ένα κρίσιμο έτος για την Energean, καθώς επιδιώκουμε όλες τις επιλογές για τη βελτιστοποίηση της βασικής μας βάσης περιουσιακών στοιχείων και την ανάπτυξη της επιχείρησης μέσω πειθαρχημένων και στρατηγικών επενδύσεων, τόσο εντός της υπάρχουσας βάσης περιουσιακών στοιχείων μας όσο και μέσω επιλεκτικών ευκαιριών».

Κύρια σημεία για το 2025

Ανθεκτική επιχειρηματική απόδοση παρά το μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον

Η μέση παραγωγή του Ομίλου (W.I.) το 2025 ήταν 154 kboed (85% φυσικό αέριο), αντανακλώντας την ισχυρή απόδοση κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ιδίως στο Ισραήλ, με αποτέλεσμα η παραγωγή του Ομίλου να βρίσκεται στο ανώτερο άκρο του αναθεωρημένου εύρους των προβλέψεων των 145-155 kboed. Η παραγωγή του Ομίλου παρέμεινε σταθερή σε σχέση με το 2024, παρά την προσωρινή αναστολή της παραγωγής στο Ισραήλ τον Ιούνιο, μετά από οδηγία του Υπουργείου Ενέργειας και Υποδομών λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή.

Έσοδα από πωλήσεις ύψους 1.716 εκατομμυρίων δολαρίων και προσαρμοσμένο EBITDAX ύψους 1.112 εκατομμυρίων δολαρίων, σε συμφωνία με το προηγούμενο έτος.

Υπογραφή νέων μακροπρόθεσμων συμβολαίων φυσικού αερίου αξίας άνω των 4 δισ. δολαρίων και επενδύσεις σε νέες εξαγωγικές υποδομές για την αύξηση των πωλήσεων

Υπογραφή νέων μακροπρόθεσμων συμβολαίων φυσικού αερίου για την εγχώρια αγορά, αξίας άνω των 4 δισ. δολαρίων, για την τροφοδοσία νέων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση φυσικού αερίου στο Ισραήλ.

Έγκριση του αγωγού Nitzana από το Ισραήλ προς την Αίγυπτο και έναρξη της κατασκευής του.

Συνεχής πειθαρχία όσον αφορά τα έξοδα και την κατανομή κεφαλαίων

Το κόστος λειτουργίας (εξαιρουμένων των δικαιωμάτων) διατηρήθηκε στα 6 δολάρια/boe σε ετήσια βάση.

Τα έξοδα διοίκησης και γενικής διαχείρισης ελέγχθηκαν αυστηρά στα 38 εκατομμύρια δολάρια (2024: 37 εκατομμύρια δολάρια).

Δαπάνες ανάπτυξης και παραγωγής του Ομίλου ύψους 575 εκατομμυρίων δολαρίων, ελαφρώς χαμηλότερες από το προβλεπόμενο εύρος των 580-620 εκατομμυρίων δολαρίων, κυρίως λόγω της αναβολής κεφαλαιουχικών δαπανών ύψους περίπου 50 εκατομμυρίων δολαρίων για το Katlan έως το 2026.

Ανθεκτικός ισολογισμός χωρίς βραχυπρόθεσμες λήξεις μετά την αναχρηματοδότηση των ομολόγων έργων και εταιρικών ομολόγων κατά τη διάρκεια του 2025.

Προστασία των αποδόσεων των μετόχων, με επιστροφή 221 εκατομμυρίων δολαρίων στους μετόχους το 2025.

Η Energean έλαβε την τελική πληρωμή για το 2025 ύψους 80 εκατομμυρίων δολαρίων στην Αίγυπτο από την EGPC, μέρος της οποίας εισπράχθηκε στις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου, αντί για το τέλος του έτους όπως αναμενόταν, με αποτέλεσμα το καθαρό χρέος να ανέλθει σε 3.255 εκατομμύρια δολάρια.

Προοπτικές για το 2026

Εύρος παραγωγής μεταξύ 140 και 150 kboed, εκ των οποίων 108 έως 114 kboed από το Ισραήλ.

Επενδύσεις σε παραγωγή και ανάπτυξη της τάξης των 740 – 800 εκατ. δολαρίων.

Διασφαλισμένα βασικά έσοδα μέσω μακροπρόθεσμων συμβολαίων φυσικού αερίου στο Ισραήλ και την Αίγυπτο, τα οποία υποστηρίζουν τη κεφαλαιακή δομή της Energean.

Διατήρηση αυστηρού ελέγχου κόστους, με στοχευμένες μειώσεις και πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων.

Βραχυπρόθεσμη εστίαση στη βελτιστοποίηση της περιουσιακής μας βάσης μέσω της συγχώνευσης των παραχωρήσεων στην Αίγυπτο, με τη συμφωνία στους όρους να αναμένεται εντός του τρέχοντος τριμήνου, στην υπογραφή νέων μακροπρόθεσμων συμβολαίων φυσικού αερίου στο Ισραήλ, και στην προώθηση εξαγωγικών οδών.

Καθοριστικό έτος υλοποίησης και κεφαλαιακής δέσμευσης για βασικά ορόσημα ανάπτυξης των έργων Katlan στο Ισραήλ και Irena στην Κροατία, συμπεριλαμβανομένων γεωτρήσεων ανάπτυξης και εγκατάστασης υποδομών. Η πρώτη παραγωγή φυσικού αερίου και για τα δύο έργα αναμένεται στο πρώτο εξάμηνο του 2027.

Ερευνητική γεωτρητική καμπάνια με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη, ξεκινώντας με τη γεώτρηση του χερσαίου ερευνητικού στόχου East Bir El-Nus (EBEN) στην Αίγυπτο στο β΄ τρίμηνο του 2026 και στη συνέχεια με τη γεώτρηση υψηλού δυναμικού στο θαλάσσιο Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, με στόχο την πραγματοποίηση της στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027.

Ο Όμιλος επικεντρώνεται επίσης στην ωρίμανση και άλλων ερευνητικών στόχων υψηλού δυναμικού στην Αίγυπτο και το Ισραήλ.

Αξιολόγηση νέων ευκαιριών συγχωνεύσεων και εξαγορών, ιδίως στη Δυτική Αφρική, με στόχο την ανάπτυξη της εταιρείας.

