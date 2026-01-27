Έκλεισε τη Δευτέρα η ιστορική εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαικής Ένωσης και Ινδίας, η οποία αποκαλείται και «μητέρα όλων των συμφωνιών».

Ο όρος «Mother of All Deals» («μητέρα όλων των συμφωνιών») αναφέρεται στη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Ινδίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης (FTA), η οποία συνήφθη σήμερα μετά από πολυετείς διαπραγματεύσεις. Ο όρος έχει χρησιμοποιηθεί από τον Ινδό πρωθυπουργό Nαρέντρα Μόντι και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για να υπογραμμίσουν την κλίμακα και τη στρατηγική σημασία της συμφωνίας.

Η FTA καλύπτει το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, την προστασία των επενδύσεων, την πνευματική ιδιοκτησία, τη βιωσιμότητα, τα εργασιακά πρότυπα και τη συνεργασία των ρυθμιστικών αρχών. Αν και οι διαπραγματεύσεις έχουν ολοκληρωθεί, η επίσημη υπογραφή και η κύρωση από τα κράτη μέλη της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκκρεμούν ακόμη, σημειώνει το India Today.

Τα κυριότερα σημεία της συμφωνίας

Η μείωση ή σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και η εξάλλειψη των δασμών, βρίσκεται σε πρώτο πλάνο στην ιστορική εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Ινδίας.

Συγκεκριμένα:

Θα καταργηθούν ή θα μειωθούν οι δασμοί στο 96,6% των εξαγωγών εμπορευμάτων της ΕΕ

Eξοικονόμηση έως 4 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως από τη μείωση των δασμών στα ευρωπαϊκά προϊόντα

Κατάργηση των δασμών στους χυμούς φρούτων και τα επεξεργασμένα τρόφιμα της ΕΕ

Κατάργηση των δασμών για το ελαιόλαδο, τη μαργαρίνη και τα φυτικά έλαια της ΕΕ

Μείωση των δασμών στην ευρωπαϊκή μπύρα στο 50%

Μείωση των δασμών στα αλκοολούχα ποτά της ΕΕ στο 40% -

Μείωση των δασμών στο κρασί της ΕΕ στο 20-30%

Κατάργηση των δασμών σταπερισσότερα χημικά προϊόντα της ΕΕ

Κατάργηση των δασμών σε οπτικό, ιατρικό και χειρουργικό εξοπλισμό της ΕΕ για το 90% των προϊόντων

Η συμφωνία αναμένεται να διπλασιάσει τις εξαγωγές της ΕΕ προς την Ινδία έως το 2032

Θα καταργηθούν οι δασμοί στα αεροσκάφη της ΕΕ

Οι δασμοί στα αυτοκίνητα θα μειωθούν σταδιακά στο 10% για 250.000 οχήματα ετησίως

Κατάργηση των δασμών στα ζυμαρικά και τις σοκαλάτες από την ΕΕ

Προστασία από τους δασμούς Τραμπ

Σ' ένα αβέβαιο γεωπολιτικό πλαίσιο, η συμφωνία αυτή αναμένεται να επιτρέψει στα δύο μέρη να προστατεύονται καλύτερα από τον κινεζικό ανταγωνισμό και τον αντίκτυπο του δασμολογικού πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Στον κόσμο λένε ότι είναι η συμφωνία όλων των συμφωνιών», δήλωσε εκφράζοντας την ικανοποίησή του ο Μόντι σε ομιλία που εκφώνησε στο Νέο Δελχί πριν από τη συνάντησή του, αργά το πρωί, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Το σύμφωνο αυτό θα προσφέρει πολυάριθμες ευκαιρίες στο 1,4 δισεκατομμύριο Ινδούς και στα εκατομμύρια των κατοίκων της ΕΕ», πρόσθεσε, «καλύπτει περίπου το 25% του παγκόσμιου Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και ένα τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου».

Τα τελευταία εμπόδια για τη σύναψη της συμφωνίας ήρθησαν χθες, Δευτέρα, στη διάρκεια διαβουλεύσεων της τελευταίας στιγμής μεταξύ των διαπραγματευτών.

Η Ινδία και η ΕΕ ελπίζουν ότι θα αυξήσει τις εμπορικές συναλλαγές τους μειώνοντας τους τελωνειακούς δασμούς σε πολυάριθμους τομείς. Το 2024, τα δύο μέρη αντάλλαξαν εμπορεύματα 120 δισεκατομμυρίων ευρώ -αύξηση κατά σχεδόν 90% σε δέκα χρόνια- και υπηρεσίες αξίας 60 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με την ΕΕ.

Σύμφωνα με τις προβολές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), η Ινδία του 1,5 δισεκατομμυρίου κατοίκων, η οποία καταγράφει πολύ ισχυρή ανάπτυξη, 8,2% σε ετήσια βάση το τελευταίο τρίμηνο, αναμένεται να πάρει φέτος από την Ιαπωνία τον τίτλο της τέταρτης οικονομίας στον κόσμο, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και τη Γερμανία. Σύμφωνα με την κυβέρνησή της, θα μπορούσε να ανέβει στο βάθρο πριν από το 2030.

«Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα»

Από την πλευρά του, το Νέο Δελχί θεωρεί την Ευρώπη απαραίτητη πηγή τεχνολογιών και επενδύσεων, τις οποίες έχει μεγάλη ανάγκη για να επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό του και να δημιουργήσει εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης για τον πληθυσμό του.

«Η ΕΕ υπολογίζει να επωφεληθεί από το πιο υψηλό επίπεδο πρόσβασης που έχει δοθεί ποτέ σε εμπορικό εταίρο στην παραδοσιακά προστατευόμενη ινδική αγορά», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όταν έφθασε προχθές, Κυριακή, στην Ινδία, στοιχηματίζοντας σε διπλασιασμό των ευρωπαϊκών εξαγωγών.

«Θα αποκτήσουμε σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον βιομηχανικό και στον αγροδιατροφικό τομέα», δήλωσε.

Η Ινδία θα μπορούσε έτσι να ανοίξει λίγο περισσότερο στα ευρωπαϊκά οχήματα και κρασιά, με αντάλλαγμα βελτίωση της πρόσβασης στην Ευρώπη για τα υφαντουργικά προϊόντα της και τα φάρμακά της.

Το Νέο Δελχί και οι Βρυξέλλες θέλουν επίσης να μονογράψουν σήμερα μια συμφωνία για τις μετακινήσεις εποχικών εργατών και τις ανταλλαγές φοιτητών, ερευνητών ή ορισμένων επαγγελματιών με υψηλή εξειδίκευση, καθώς και ένα σύμφωνο ασφάλειας και άμυνας.

«Η Ινδία και η Ευρώπη έκαναν μια ξεκάθαρη επιλογή. Αυτή της στρατηγικής σύμπραξης, του διαλόγου και του ανοίγματος», υπογράμμισε στο X η φον ντερ Λάιεν, «δείχνουμε σ' ένα κατακερματισμένο κόσμο πως ένας άλλος δρόμος είναι δυνατός».

Όσον αφορά την άμυνα, το Νέο Δελχί διαφοροποίησε τις αγορές στρατιωτικού υλικού απομακρυνόμενο από τον ιστορικό προμηθευτή του, τη Ρωσία, ενώ η Ευρώπη επιχειρεί να κάνει το ίδιο έναντι των Αμερικανών.

Η φον ντερ Λάιεν χαιρετίζει τη συμφωνία

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα ότι η εμπορική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, την οποία συνήψε με την Ινδία, θα επιτρέψει να δημιουργηθεί μια «ζώνη ελεύθερου εμπορίου 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων».

«Η Ευρώπη και η Ινδία έγραψαν ιστορία σήμερα. Συνάψαμε τη μητέρα όλων των συμφωνιών. Δημιουργήσαμε μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου δύο δισεκατομμυρίων ανθρώπων, από την οποία θα επωφεληθούν και οι δύο πλευρές», έγραψε η φον ντερ Λάιεν στο X.

Μακροπρόθεσμες ευκαιρίες για την ΕΕ

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η συμφωνία ανοίγει μακροπρόθεσμες ευκαιρίες:

Ειδικότερα:

Πρόσβαση στην καταναλωτική αγορά της Ινδίας: Μεγαλύτερες ευκαιρίες για αυτοκίνητα, μηχανήματα, είδη πολυτελείας, κρασιά και οινοπνευματώδη ποτά.

Χαμηλότερα δασμολογικά και μη δασμολογικά εμπόδια: Απλοποιημένοι κανονιστικοί κανόνες για τους εξαγωγείς και τους επενδυτές της ΕΕ.

Στρατηγικό πλεονέκτημα στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού: Ενίσχυση της οικονομικής και στρατηγικής παρουσίας της ΕΕ στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού.

Πράσινη και ψηφιακή συνεργασία: Ενισχυμένη συνεργασία σε θέματα κλιματικής δράσης, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πράσινων τεχνολογιών.

Ποιοι τομείς θα επωφεληθούν περισσότερο

Οι κύριοι κλάδοι που θα επωφεληθούν περισσότερο από την εμπορική συμφωνία Ινδίας-ΕΕ περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

Τεχνολογία και ψηφιακές υπηρεσίες

Φαρμακευτικά προϊόντα και υγειονομική περίθαλψη

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και ένδυση

Αυτοκίνητα και ηλεκτρικά οχήματα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πράσινη τεχνολογία

Μεταποιητικά προϊόντα

