Αζερμπαϊτζάν: Συνελήφθησαν 3 άτομα που σχεδίαζαν τρομοκρατική επίθεση σε ξένη πρεσβεία

Στη σύλληψη τριών ατόμων που σχεδίαζαν επίθεση σε ξένη πρεσβεία στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, Μπακού, κατ’ εντολή του Ισλαμικού Κράτους Χορασάν (ISIS-K), που είναι το αφγανικό παρακλάδι του Ισλαμικού Κράτους, προχώρησαν οι αρχές της χώρας.

Η Υπηρεσία Κρατικής Ασφάλειας του Αζερμπαϊτζάν ανέφερε, σε ανακοίνωσή της, ότι οι τρεις άνδρες, τους οποίους κατονόμασε, συνωμότησαν με μέλη του ISIS-K, προμηθεύτηκαν όπλα και σχεδίαζαν να επιτεθούν σε ξένη πρεσβεία.

Η ανακοίνωση δεν κατονομάζει ποια ξένη πρεσβεία ήταν στόχος.

Ο ένας από τους συλληφθέντες, σύμφωνα με την ανακοίνωση, γεννήθηκε το 2000 και οι άλλοι δύο το 2005.

Το Ισλαμικό Κράτος-Χορασάν, ή ISIS-K, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στο Crocus City Hall στη Μόσχα το 2024, η οποία άφησε τουλάχιστον 145 νεκρούς.

Εν τω μεταξύ, όπως είναι γνωστό, έχουν αποτραπεί αρκετές συνωμοσίες που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος στις κατά πλειονότητα μουσουλμανικές περιοχές της Ρωσίας -όπου η οργάνωση έχει χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική- καθώς και στην Κεντρική Ασία.

Το Αζερμπαϊτζάν, χώρα του Νότιου Καυκάσου με περίπου 10 εκατομμύρια κατοίκους που συνορεύει με τη Ρωσία και το Ιράν, είναι κοσμικό κράτος με κατά κύριο λόγο μουσουλμανικό πληθυσμό, στην πλειονότητά του σιιτικό.

Στην ανακοίνωσή τους, οι αρχές του Αζερμπαϊτζάν δήλωσαν ότι οι ύποπτοι συνελήφθησαν με την κατηγορία της «προετοιμασίας τρομοκρατικής ενέργειας» υποκινούμενη από θρησκευτικό μίσος. Ανέφεραν ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σε ξεχωριστή υπόθεση, δικαστήριο στο Αζερμπαϊτζάν καταδίκασε τον περασμένο Οκτώβριο σε 13 χρόνια φυλάκισης έναν άνδρα που συνδεόταν με το ISIS-K, με κατηγορίες για τρομοκρατία, αφού τον έκρινε ένοχο ότι σχεδίαζε επίθεση σε συναγωγή στο Μπακού με βόμβα μολότοφ τον Δεκέμβριο του 2024.



