Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στη Λεωφόρο Σχιστού με δύο χιλιόμετρα αναμονής προς τον Σκαραμαγκά, στη Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Νοσοκομείου Αττικόν προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου, στην άνοδο της Λεωφόρου Φυλής προς Ζεφύρι, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων και στον ανοδικό άξονα Συγγρού - Αρδηττού - Βασ. Κωνσταντίνου.

Δυσκολίες επίσης συναντούν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα του άξονα της Λεωφόρου Δημοκρατίας και της Περιφερειακής Δραπετσώνας στο Ικόνιο λόγω εργασιών, καθώς και στα δύο ρεύματα της Κατεχάκη προς τον Βύρωνα λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Εθνικής Αντιστάσεως στην Καισαριανή.

