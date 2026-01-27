Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτη, όταν ένα μεγάλο πεύκο έπεσε πάνω σε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Πύργος – Κατάκολο.

Το δέντρο βρέθηκε στο βαγόνι του μηχανοδηγού, στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου, προκαλώντας υλικές ζημιές και τον τραυματισμό του.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να απομακρύνουν το δέντρο και να εξασφαλίσουν την ασφάλεια της σιδηροδρομικής γραμμής, ενώ ο τραυματίας μηχανοδηγός διακομίσθηκε με ιδιωτικό όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, σύμφωνα με το patrisnews.com.

Δείτε εικόνες:

Προηγούμενο Επόμενο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.