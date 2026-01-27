Ολυμπιακός: Χωρίς Γιάρεμτσουκ η αποστολή για Άγιαξ

Χωρίς εκπλήξεις η αποστολή του Ολυμπιακού για τον κρίσιμο αγώνα με τον Άγιαξ την Τετάρτη στην Ολλανδία (22:00) για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Όπως έγινε γνωστό από χθες, ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ δεν θα ταξιδέψει με την ομάδα λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα. Εκτός είναι επίσης ο τραυματίας Πασχαλάκης, αλλά και οι παίκτες που δεν είναι δηλωμένοι στο Champions League (Μάντσα, Γιαζίτσι).

Αναλυτικά η αποστολή: Μπιανκόν, Μπρούνο, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Τζολάκης, Πνευμονίδης, Καλογερόπουλος, Έσε, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μπότης, Ποντένσε, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Μαρτίνς, Κουράκλης.

Η αποστολή των «ερυθρόλευκων» θα πετάξει στις 10:30, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει συνέντευξη Τύπου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και του Φρανσίσκο Ορτέγκα στις 19:00 και προπόνηση μία ώρα αργότερα στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα».

Όλα δείχνουν πως ο Βάσκος τεχνικός προσανατολίζεται να διατηρήσει τους δέκα παίκτες που αγωνίστηκαν απέναντι στη Λεβερκούζεν, με μοναδική αλλαγή στην κορυφή της επίθεσης, όπου αναμένεται να ξεκινήσει ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Συγκεκριμένα, το αρχικό σχήμα στο αυριανό ματς θα αποτελέσουν οι: Τζολάκης – Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγα – Έσε, Μουζακίτης – Ζέλσον, Ροντινέι – Τσικίνιο και Ελ Κααμπί.

