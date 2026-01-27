Λογαριασμός
Κυβερνοεπίθεση δέχθηκε η Euroxx Χρηματιστηριακή - «Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη ζημιάς ή διαρροής δεδομένων»

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη ζημιάς ή διαρροής δεδομένων και η διερεύνηση του περιστατικού συνεχίζεται, σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή εταιρεία 

χρηματιστηριακή

Κυβερνοεπίθεση δέχθηκε την Τρίτη η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, όπως γνωστοποίησε η ίδια η εισηγμένη με σχετική ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι διαχειρίστηκε άμεσα το περιστατικό και για λόγους ασφαλείας πραγματοποιήθηκε προσωρινή προληπτική διακοπή λειτουργίας ορισμένων συστημάτων. 

Η Euroxx προσθέτει ότι γίνεται σταδιακά επαναφορά όλων των συστημάτων, ενώ τονίζει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη ζημιάς ή διαρροής δεδομένων και η διερεύνηση του περιστατικού κυβερνοεπίθεσης συνεχίζεται. 

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ αντιμετώπισε ένα περιστατικό κυβερνοεπίθεσης, το οποίο διαχειριστήκαμε άμεσα. Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε προσωρινή προληπτική διακοπή λειτουργίας ορισμένων συστημάτων. Η αποκατάσταση γίνεται με σταδιακή επαναφορά όλων των συστημάτων με γνώμονα πάντοτε την απόλυτη προστασία της αγοράς και του επενδυτικού κοινού.  Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη ζημιάς ή διαρροής δεδομένων και η διερεύνηση συνεχίζεται. Η ασφάλειά σας παραμένει προτεραιότητά μας. 

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση με την ολοκλήρωση της διερεύνησης. 

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας».
 

