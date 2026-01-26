Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων σε έκτακτη συνεδρίασή του, αποφάσισε την πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας σήμερα Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Ρήγα Φεραίου και 24ωρη απεργία αύριο Τρίτη 27 Ιανουαρίου με συγκέντρωση στις 11 το πρωί στην πλατεία Ρήγα Φεραίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι κινητοποιήσεις γίνονται για να καταδικάσουν και να καταγγείλουν στους εργαζόμενους και τον Τρικαλινό λαό, το εργοδοτικό έγκλημα με 4 νεκρές εργάτριες ( και μια αγνοούμενη μέχρι στιγμής) στη βιομηχανία «Βιολάντα».

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση:

«Δυστυχώς οι μόνιμες παρεμβάσεις μας όλο το προηγούμενο διάστημα για μέτρα υγιεινής & ασφάλειας στους χώρους δουλειάς και στη συγκεκριμένη επιχείρηση, δεν εισακούονται γιατί προφανώς η εργοδοσία το αντιμετωπίζει ως κόστος, με αποτέλεσμα να μεγαλώνει ο κατάλογος των νεκρών και σακατεμένων εργατών στην προσπάθεια τους να βγάλουν το μεροκάματο.

Όλοι οι εργάτες, όλος ο λαός να συμμετέχει στην ΑΠΕΡΓΙΑ και στις συγκεντρώσεις με απαίτηση να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του εγκλήματος να αποδοθούν ευθύνες και να δοθεί το μήνυμα σε εργοδοσία και κυβέρνηση ότι πρέπει να παίρνονται όλα τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.

Να μην αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμοι αλλά ως άνθρωποι και εργαζόμενοι με δικαιώματα με πρώτο αυτό "Να γυρίζουν στο σπίτι τους ζωντανοί και ακέραιοι"»

