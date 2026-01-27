Εντοπίστηκε και η 5η νεκρή στο εργοστάσιο της Βιολάντα

Γράφτηκε ο επίλογος του τραγικού δυστυχήματος στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα καθώς, όπως ενημέρωσε η Πυροσβεστική, εντοπίστηκε η σορός και της πέμπτης εργαζόμενης που έχασε τη ζωή της στη φωτιά.

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε στο χώρο του εργοστασίου στα Τρίκαλα. January 27, 2026

«Η πέμπτη σορός βρέθηκε κοντά στο σημείο που βρέθηκαν οι άλλες σοροί. Η ταυτοποίηση θα γίνει άμεσα. Θα πρέπει να πάνε τα ευρήματα για εξέταση DNA και από τον ιατροδικαστικό έλεγχο θα επιβεβαιώσουμε ποια γυναίκα είναι» ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο Γιώργος Καταβούτας, αντιδήμαρχος της Πολιτικής Προστασίας του δήμου Τρικκαίων.

Συγκλονισμένη η χώρα από την τραγωδία, παρακολουθεί τις εξελίξεις μετά την ισχυρή έκρηξη και τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας, οδηγώντας στον θάνατο τις πέντε εργαζόμενες. Λίγες ώρες νωρίτερα οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους, σε κλίμα χαράς και γιορτής, έκοβαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα. Και μετά σκοτάδι και πένθος... Τώρα αναμονή για τις απαντήσεις για το πώς συνέβη αυτό το φρικτό εργατικό δυστύχημα.

Μητέρες που δούλευαν βράδυ για να φροντίζουν το πρωί τα παιδιά τους

Τα θύματα ήταν μητέρες που -όπως αναφέρουν οι συγγενείς- επέλεξαν να δουλεύουν στη βραδινή βάρδια στην μπισκοτοβιομηχανία, για να είναι μαζί με τα παιδιά τους τα πρωινά.

Οι πρώτες τέσσερις γυναίκες που ταυτοποιήθηκαν είναι, σύμφωνα με το trikalaola.gr, μια 42χρονη από τη Φιλύρα Τρικάλων, μητέρα δύο μικρών παιδιών, που εργαζόταν μόλις έξι μήνες στο εργοστάσιο και συμπλήρωνε το εισόδημά της ως κομμώτρια κατ’ οίκον.

Το δεύτερο θύμα είναι 45χρονη μητέρα ενός παιδιού, το τρίτο θύμα είναι 56χρονη από την Καρδίτσα, μητέρα τριών παιδιών, και η τέταρτη σορός ανήκει σε 40χρονη μητέρα τριών παιδιών.

Aντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων αναμένεται να πάει σήμερα στην εισαγγελία για να ζητήσει από τις εισαγγελικές αρχές να συμμετέχει και δικός τους πραγματογνώμονας, για να έχουν εικόνα για τις έρευνες.

Σε εξέλιξη οι έρευνες - Τα σενάρια που εξετάζονται

Το τραγικό περιστατικό έγινε περίπου στις 4:00 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μια τεράστια έκρηξη συγκλόνισε την περιοχή, προκαλώντας ισχυρότατο ωστικό κύμα. Το αποτέλεσμα ήταν η ολική κατάρρευση της οροφής, του πατώματος και των πλευρικών τοιχωμάτων, ενώ ακολούθησε μεγάλη φωτιά που κατέκαψε τα πάντα. Το εργοστάσιο ουσιαστικά άνοιξε στα δύο. Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι η καταστροφή συνέβη σε μια καινούργια πτέρυγα της βιομηχανίας, η οποία λειτουργεί μόλις από το 2023.

Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τα συνεργεία της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ να συνδράμουν και μηχανήματα έργου στο εργοστάσιο. Στον τόπο της τραγωδίας βρίσκεται επίσης κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, το οποίο λαμβάνει καταθέσεις από τους εργαζόμενους που σώθηκαν από την πυρκαγιά, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για το τι συνέβη και να δώσει απαντήσεις στις αιτίες που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, προκύπτει ότι η έκρηξη προηγήθηκε της φωτιάς και σύμφωνα με το ενδεχόμενο που εξετάζουν, μπορεί να προκλήθηκε από διαρροή στις εσωτερικές σωληνώσεις παροχής προπανίου για τη λειτουργία των φούρνων.

Ενδεχομένως προηγήθηκε κάποια σπίθα, θερμή εστία, ακόμη και άναμμα ενός διακόπτη, που προκάλεσε ταχεία μεταφορά φλόγας μέσω των σωληνώσεων που είχαν διαρροή, προκαλώντας έκρηξη εσωτερικά σε αυτές και στους φούρνους.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Οι δύο εξωτερικές δεξαμενές προπανίου 9.000 λίτρων η κάθε μία, ήταν ανέπαφες καθώς η πίεση του προπανίου ήταν προς το εσωτερικό της επιχείρησης για την τροφοδοσία των φούρνων και δεν επηρεάστηκαν από το ωστικό κύμα.

Οι αρμόδιοι αξιωματικοί εξετάζουν και το ακραίο ενδεχόμενο η έκρηξη να οφείλεται σε νέφος σκόνης αλευριού. Η συσσώρευση 50-60 γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο, με σπινθήρα μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Το ίδιο συμβαίνει και με τη ζάχαρη.

Ακόμη ένα σενάριο είναι η έκρηξη που προκάλεσε και την κατάρρευση του δαπέδου και της οροφής να προκλήθηκε από τη διαρροή υγραερίου.

Τα αρμόδια στελέχη έχουν συλλέξει και εξετάζουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που προσκομίστηκαν από την επιχείρηση, για τα συστήματα πυρασφάλειας αλλά και εγκατάστασης συστημάτων παροχής και αποθήκευσης προπανίου, προκειμένου να διαπιστώσουν αν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Έλεγχος θα γίνει τόσο στις εξόδους διαφυγής όσο και στο σύστημα ανίχνευσης πιθανών διαρροών προπανίου που χρησιμοποιείται στους φούρνους.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Επιπλέον, σήμερα το πρωί θα γίνει απομάκρυνση τμημάτων των εγκαταστάσεων που κατέρρευσαν προκειμένου να εντοπιστούν χρήσιμα στοιχεία για την ανάδειξη των αιτιών που προκάλεσαν την έκρηξη.

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Δημήτρης Αρμάγος, ανέφερε πως το περασμένο καλοκαίρι είχαν γίνει έλεγχοι στη βιομηχανία, κατά τους οποίους έγιναν συγκεκριμένες παρατηρήσεις προβλημάτων κυρίως σε ό,τι αφορά τις εξόδους διαφυγής και το σύστημα ανίχνευσης πιθανόν διαρροών υγραερίου που χρησιμοποιείται στους φούρνους.

Κεφαλογιάννης: Ενδεχομένως σήμερα να έχουμε μια πρώτη εικόνα για τα αίτια

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, μιλώντας στο EΡΤnews αφού εξέφρασε τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των θυμάτων, τόνισε ότι έχει μεταβεί κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού από την πρώτη στιγμή στο σημείο και προσέθεσε ότι συνεργάζονται με τις εισαγγελικές αρχές προκειμένου να υπάρχει διασφάλιση του χώρου και συλλογή των στοιχείων.

«Μέχρι τώρα, έχει υπάρξει η συλλογή τεσσάρων σορών και από εκεί και πέρα γίνονται διάφορες ενέργειες προκειμένου να ανασυρθεί και η πέμπτη και να υπάρχει ταυτοποίηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κεφαλογιάννης.

Ερωτηθείς αν σήμερα θα υπάρχουν στοιχεία για τα αίτια ο κ. Κεφαλογιάννης επισήμανε ότι ενδεχομένως να έχουν «μια πρώτη εικόνα από τι προκλήθηκε η έκρηξη και στη συνέχεια η πυρκαγιά».

«Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, υπάρχει το κλιμάκιο της ΔΑΕΕ πάνω. Σε συνεργασία με τις εισαγγελικές Αρχές έχουν οριστεί και δύο πραγματογνώμονες, ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός και ένας χημικός μηχανικός, ο οποίος θα μας δώσει μία ξεκάθαρη εικόνα, για το τι προκάλεσε καταρχάς την έκρηξη, η οποία στη συνέχεια προκάλεσε και την πυρκαγιά. Είναι αυτονόητο ότι θα διερευνηθεί μέχρι τέλους και γι αυτό σας είπα είναι πολύ σημαντικό από την πρώτη στιγμή να διασφαλιστεί ο χώρος, να μην χαθούν κρίσιμα στοιχεία. Αυτός ήταν κι ο λόγος που η ΔΑΕΕ, έμπειροι του ανακριτικού της Πυροσβεστικής έχουν πάει από την πρώτη στιγμή στο σημείο για να συλλέξουν τα στοιχεία και επαναλαμβάνω ότι σε συνεργασία με τις εισαγγελικές αρχές, έχουν οριστεί δύο πραγματογνώμονες που θα μας δώσουν περαιτέρω στοιχεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κινητοποίηση σωματείων και φορέων και 24ωρη απεργία

Στην κεντρική πλατεία των Τρικάλων πραγματοποιήθηκε χτες συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την τραγωδία, την οποία συγκάλεσε το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, το οποίο μάλιστα σήμερα, Τρίτη έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία στον ιδιωτικό τομέα στην πόλη, ζητώντας πλήρη διαλεύκανση των αιτιών που προκάλεσαν αυτή τη μεγάλη τραγωδία.

Στις 11 το πρωί αναμένεται και νέα διαμαρτυρία στο κέντρο των Τρικάλων από εργατικά σωματεία και συνδικάτα.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Πέντε οικογένειες θρηνούν τους αγαπημένους τους. Εμείς θρηνούμε πέντε δικούς μας ανθρώπους. Ανθρώπους της οικογένειας Βιολάντα. Μητέρες, εργαζόμενες, ζωές που κόπηκαν απότομα» επισημαίνει σε νέα ανακοίνωσή της η εταιρεία.

«Αυτή τη στιγμή προέχει ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και η φροντίδα για όσους πλήττονται άμεσα και έμμεσα από αυτή την τραγωδία. Στεκόμαστε δίπλα τους με διακριτικότητα και έμπρακτη στήριξη» υπογραμμίζεται.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι με απόλυτο σεβασμό στις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν, η διοίκηση της εταιρείας αναλαμβάνει άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης, πέραν των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στους νόμιμους δικαιούχους:

Σταθερή μηνιαία οικονομική ενίσχυση προς τις οικογένειες , ισόποση με τον μισθό που λάμβαναν οι εργαζόμενες , έως την ηλικία που θα συμπλήρωναν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

προς τις , ισόποση με , έως την ηλικία που θα συμπλήρωναν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Μη νιαία οικονομική ενίσχυση για τα ανήλικα παιδιά των οικογενειών που επλήγησαν για τη στήριξη των εξόδων διαβίωσης έως και την ενηλικίωσή τους.

για τα επλήγησαν για τη στήριξη των Άμεση καταβολή ποσού ισόποσου με έξι (6) μηνιαίους μισθούς, για την κάλυψη των άμεσων εξόδων των οικογενειών.

Παράλληλα, η εταιρεία θέτει σε λειτουργία γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, με τη συνδρομή εξειδικευμένων ψυχολόγων και παιδοψυχολόγων, τόσο για τις οικογένειες που επλήγησαν όσο και για το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας που βιώνουν τις συνέπειες αυτής της τραγωδίας, και θα παρέχει όλες τις υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης που θα είναι απαραίτητες.

«Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς οδύνης κρίνεται αναγκαίο να επισημανθεί ότι η εταιρεία μας εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα και διαδικασίες, τηρώντας όλα τα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων. Η πυροσβεστική υπηρεσία καθώς και οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να επιχειρούν στις εγκαταστάσεις μας. Τους ευχαριστούμε θερμά για την υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλλουν και συνεργαζόμαστε πλήρως μαζί τους για την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του δυστυχήματος» επισημαίνεται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.